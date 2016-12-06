به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مولایی دوشنبهشب در نشست پژوهشگران برتر استان بوشهر اظهار داشت: پژوهش میتواند در زمینه تربیت نیروی انسانی باشد؛ ما ۲۰۰ هزار دانش آموز در استان داریم، آیا آموزش های ما بهینه است؟ در پژوهش هایمان چیزی در این زمینه نمیبینم.
وی با اشاره به اینکه چهار دانشگاه عربستان طی سالهای اخیر رتبه زیر ۱۰۰ دانشگاههای دنیا را کسب کردهاند، بیان کرد: با پولی که دارند پژوهشگرانی از دنیا کسب مینند و رنک آنها بالا می رود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان بوشهر تصریح کرد: پژوهش در جنوب کشور یک امر نوپا است؛ برای کار بنیادی در دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش پژوهشسرای دانش آموزی را داریم که کار آنها آموزشِ پژوهش است.
وی ادامه داد: اگر بناست کار اساسی در پژوهش رخ بدهد نباید به چند پژوهشگر دانشگاهها تکیه کنیم بلکه باید به صورت بنیادی کار کرد، باید ۲۰۰ هزار نفر دانشجو در زمینه پژوهش، آموزش ببینند.
مولایی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم پژوهش را معطوف به علوم پایه نکنیم و باید در زمینه علوم انسانی هم پژوهش کنیم. پژوهشهای فعلی در استان ما خیلی بومی نیستند، پژوهشها بومیسازی شوند.
وی با بیان اینکه پژوهش در حوزه تولید و صنعت خلاصه نشود، افزود: به فرهنگ آموزش و پژوهش در جامعه کمک شود و در یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله نیازهای پژوهشی استان را از بین پژوهشگرانی که تربیت می شوند تامین کنیم.
پژوهشهای استان بوشهر مسئله محور نیستند
علی پاکیزه عضو هیئت علمی داننشگاه دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: درخصوص مسائل و مشکلات پژوهشهای علوم رفتاری پیشنهاد دارم. برخی مسئولین فرهنگی یافته های علمی را با بیان اینکه غربی هستند قبول ندارند.
وی اضافه کرد: در استان پژوهش هایی که انجام میشود مسئله محور نیستند، آخر سال میگویند پولی آمده بیایید عنوانی بگیرید و نهایتا پژوهش ارزشمندی تولید نمی شود و انباشت دانش صورت نمیگیرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اکثر موارد در سازمانی که پژوهش برای آن انجام شده از قبل پژوهش تا بعد آن اتفاق و تغییر خاصی ایجاد نشده است.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم پژوهشهای علوم انسانی را ساماندهی کنیم باید با آرامش مسئله یابی کنیم، گروه های تخصصی زیر نظر استانداری تشکیل شود و با حضور متخصصین دانشگاهی با سازمان های متصدی مسئال اجتماعی جلسه بگیرند و از دل این جلسات موضوع و مسئله استخراج شود و در طول یکسال پژوهش انجام شود.
پاکیزه خاطرنشان کرد: به جای سفارش کردن این و آن واقعا کار علمی شود. پژوهشگر طی کارگاهی نتایج پژوهش خود را ارائه دهد و بگوید که این پژوهش قرار است چه مشکلی را برطرف کند.
زمینه ماندگاری نخبگان در استان فراهم شود
دانشجوی برگزیده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان نیز گفت: سرمایه واقعی دانشگاههای استان دانشجویانی هستند که کف دانشگاه کار میکنند، برخیها هم لیبل میخورند و می گویند استعداد هم دارند، ما مستعد شناخته شدیم ولی بعداز آن چه میشود؟
محمدی باغملایی اضافه کرد: مثل خیلی از دوستانم میتوانم خداحافظی کنم و بروم؛ ترتیب اثری بدهید و به دانشگاه توجه شود تا نخبگان در استان بمانند، کمترین بعد مسافت را دانشگاه خلیج فارس با بزرگترین مجتمع گازی دنیا دارد.
وی بیان کرد: حدود ۱۵ میلیارد تومان در مجتمعهای پتروشیمی خرج تغذیه میشود؛ چه اشکالی دارد که بخشی از این هزینهها خرج دانشجویان شود.
این نخبه علمی افزود: همیشه وسوسه میشوم که بروم کانادا، توان و فرصت آن را هم دارم، چند نفر دانشجوی مستعد که بیشتر نیستند چرا حمایت نمیشوند، چرا استاندار جلسات نفتی را در دانشگاه برگزار نمیکند؟ خوشحالم که استاندارمان بومی است و دانشگاهی هستید؛ از شما توقع بیشتری داریم، شما بیشتر به دانشگاه بیایید، دوره های کارآموزی برای ما بگذارید و آنها در تصمیمگیریهای شما شرکت کنند و یاد بگیرند.
وی با بیان اینکه می توانید خیرین را به سمت دانشگاه هدایت کنید، ادامه داد: دانشگاه مشکلات زیادی دارد، پروفسور مشفقیان یک خیر بومی است که ضعفها را میداند و به دانشجویان کمک می کند، از ساختمان بنیاد نخبگان مشخص است که چقدر به دانشجویان بها داده می شود، عزیزانی که واقعا دارند تلاش میکنند لیاقتشان بیشتر از این ساختمان است، می شود مجتمعهای انرژی یک درصد را به امر پژوهش اختصاص دهند.
نظر شما