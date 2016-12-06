زمینه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد پژوهشکده در بوشهر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بحرانی دوشنبه‌شب در نشست پژوهشگران استان بوشهر اظهار داشت: ما همه نگاهمان زیرساختی است، اگر فقط به توسعه زیرساخت ها فکر کنیم و به ساختارهای جدید فکر نکنیم آن محصول جدیدی که باید پژوهش تحویل جامعه بدهد نمی رسیم.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان بوشهر اضافه کرد: باید بخش خصوصی هم مدنظر قرار گرفته شود؛ بدون توسعه انسانی توسعه اتفاق نمی افتد.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه کمبودها در علوم مختلف در علوم انسانی به شدت ضعف داریم و کمترین ساختارها را در بخش دولتی و خصوصی نداریم.

بحرانی افزود: پیشنهادم ایجاد ساختاری برای مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد پژوهشکده‌ها با توجه به نیاز استان است.

اعتماد به نخبگان بومی ایجاد شود

فناور برتر استان و مخترع سطح ۲ تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان و مدیرعامل شرکت دانش بنیان آرمان افزار دقیق نیز در این نشست خطاب به استاندار بوشهر گفت: آیا کارگروه تحقق اقتصاد مقاومتی جلساتی با شرکت‌های پارک داشته؟ آیا شما مشاوری در امور نخبگان و دانش بنیان دارید؟ آیا سیاست های تحقق اقتصاد مقاومتی در استان محقق شده است؟

احمد موذنی در ادامه با بیان اینکه آیا بسته های حمایتی از نخبگان و فناوران در استان مصوب شده و آیا صنایع استان به نخبگان و شرکت های دانش بنیان استان توجه می کنند، افزود: جواب خیر است؛ متاسفانه این باور وجود دارد که بوشهری‌ها نمی‌توانند.

وی با بیان اینکه صنعت نفت ما مایل به برندهای خارجی و نمایندگی شرکت‌های تهران است، ادامه داد: محصولی های‌تک را به راحتی محصولی آمریکایی را ۱۵ برابر قیمت خرید کردند. این اعتماد به شرکت های بومی از کجا باید شروع شود،

موذنی افزود: من سه استاندارد ملی در زمینه وزارت نفت تدوین کرده‌ام، باید جلسات پیوسته با نخبگان و فناوران در دستور کار قرار گیرد. بسته های حمایتی از نخبگان و فناوران باید داده شود. من به عنوان فناور برتر استان شناخته شدم، فقط یک لوح تقدیر به لوح تقدیرهای دیگرم اضافه شد، توقع پول ندارم، ولی باید حمایت شویم.

امسال هیچ حمایتی از پژوهشگران نشد

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس گفت: پارسال به پژوهشگران ویژه قول ۵۰ میلیون تومان گرنت شده بود که هیچ چیزی تخصیص داده نشد، سکه های پارسال آنها یک ماه پیش توسط دانشگاه خلیج فارس داده شد.

تهمینه جلالی ادامه داد: امسال هیچ حمایتی از پژوهشگران نشد، فقط لوح تقدیر داده شد. حق این عزیزان است که جایزه‌ای به آنها داده شود.

وی افزود: شورای پژوهش استان در سال گذشته تا الان تشکیل نشده، فقط یک جلسه با استاندار داشتیم و بعد از آن مسکوت ماند. باید این جلسات را تداوم بدهیم.

بودجه تحقیقاتی صنایع درون استان هزینه شود

دانشیار شیلات دانشگاه خلیج فارس نیز اظهار داشت: نگاه مدیریت فعلی در دانشگاه کارآفرین است، ما نه پژوهش را بی‌هدف انجام می‌دهیم و نه دانشجو پروری بی هدف است.

دکتر محمود نفیسی اضافه کرد: نگاه دانشجو ایجاد رشته‌هایی است که در آیند بازار کار ایجاد کند. ما دو مزیت رقابتی داریم، نفت و گاز و پتروشیمی و دریا و اگر این دو مزیت را تقویت کنیم می توانیم از سایر دانشگاه های کشور سبقت بگیریم. اگر این نگاه در دوره‌های گذشته بود ما جایگاه بسیار بهتری در سطح دانشگاه های کشور داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بودجه‌های تحقیقاتی به خارج از استان سوق داده می‌شود، صنعتی که برای استان بوشهر معضل ایجاد می کند جفاست که بودجه تحقیقاتی آن که باید معضلی از استان را حل کند به استان های دیگر برود.

دانشیار شیلات دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: استاندار به صورت حاکمیتی به دستگاه های استان دستور دهند که بودجه به سمت دانشگاه‌های استان بیاید.