روسیه: امتناع اروپا از مشارکت در نبرد علیه تروریسم «غیرمنطقی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر چیژوف» نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا اظهار داشت که موضع این اتحادیه در قبال عملیات هوایی روسیه در سوریه که با هدف نابودی تروریسم انجام می شود،‌ «به دور از منطق» است.

وی که روز دوشنبه در دهمین همایش اروپا- روسیه در بروکسل شرکت کرده بود، در ادامه خاطرنشان کرد که عدم تمایل اتحادیه اروپا به همکاری با روسیه در نبرد علیه تهدید تروریستی مشترک،‌ نمونه ای از رفتار غیرمنطقی و نامعقول این تشکیلات سیاسی است.

چیژوف همچنین گفت: «اینگونه به نظر می رسید که هیچ چیز نمی تواند اتحادیه اروپا را که یک بلوک غیر نظامی است و در عملیات نظامی در این کشور [سوریه] شرکت نمی کند، از متحد و یکپارچه کردن اقدامات خود با روسیه و نبرد علیه تروریسم باز دارد.. با این حال ما بار دیگر شاهد رفتار غیرمنطقی اتحادیه اروپا بودیم.. [زیرا] در تلاش برای پرهیز از نبردی مشترک علیه دشمنی مشترک است».

نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا برای تشریح این موضوع به مواردی همچون امتناع این اتحادیه از همکاری با کشتی های نظامی روسیه در هنگام عبور از دریای مدیترانه و «تلاشهای مشخص این نهاد اروپایی برای مقایسه کردن اقدامات روسیه با اقدامات تروریستهای داعش» اشاره کرد.

چیژوف با اشاره به سخنان «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه بیان داشت که ظهور بی سابقه تروریسم تهدیدی علیه همگان به شمار می رود و خاطرنشان کرد که در جهانی درهم تنیده و مملو از وابستگی متقابل، مشکلات و مسائل مشترک باید به طور مشترک حل و فصل شوند.

این نماینده روسیه درباره روابط با اوکراین تصریح کرد که مسکو و اتحادیه اروپا خواهان «یک حکومت دموکراتیک و باثبات» در اوکراین هستند که تحت لوای آن، نه تنها اوکراینی تبارها و روس تبارها؛ بلکه تمامی ملیتها احساس آسودگی و امنیت نمایند.