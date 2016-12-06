تیم صالحین ورامین به مصاف کاله مازندران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و کاله مازندران به مصاف یکدیگر می روند.

تیم های صالحین ورامین و کاله مازندران با توجه به شرایط جدول رده بندی به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند و همین امر نوید برگزاری یک دیدار جذاب و تماشاگر پسند را می دهد.

صالحین ورامین در این مسابقه در حالی میزان کاله مازندران است که بر روی حمایت هواداران خود حساب ویژه ای را باز کرده و امیدوار است با حضور پرشور علاقه مندان به والیبال در ورامین، دومین پیروزی پیاپی خود را کسب کند.

تیم صالحین ورامین در هفته نهم لیگ برتر والیبال توانست تیم قدرتمند شهرداری ارومیه را با اقتدار و با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و در طرف مقابل نیز تیم کاله توانست در دیداری خارج از خانه با نتیجه سه بر صفر، شهرداری اراک را از پیش رو بردارد.

تقابل عطایی سرمربی تیم کاله مازندران با نماینده والیبال ورامین که زمانی سکان هدایت آن را بر عهده داشت بر جذابیت این مسابقه افزوده خواهد کرد.

تیم صالحین ورامین تا پایان هفته نهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با کسب پنج پیروزی و چهار شکست در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشته و کاله مازندران نیز با کسب سه پیروزی و شش شکست در رده دهم جدول حضور دارد.

بدون تردید پیروزی هر کدام از این دو تیم می تواند به صعود آنان در جدول رده بندی مسابقات کمک شایانی را کند، اگر چه روی کاغذ تیم صالحین ورامین با توجه به شرایط میزبانی از شانس بیشتری برای برد در این دیدار برخوردار است.