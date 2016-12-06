مسئول امور نفتی داعش در «نینوا» عراق به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «أبو عزام» که به عنوان مسئول امور نفتی داعش شناخته می شد، در استان نینوا به هلاکت رسید.

بر اساس این گزارش، «عبدالوهاب الساعدی» از فرماندهان ارتش عراق ضمن اعلام این مطلب، گفت: وی در جریان عملیات گسترده نیروهای عراقی در نینوا کشته شد.

این فرمانده عراقی همچنین تأکید کرد: در جریان این عملیات همچنین شماری از عناصر تکفیری کشته و یا زخمی شدند.

گفتنی است، عملیات آزادسازی استان نینوا و به ویژه شهر موصل هم اکنون با مشارکت تمامی نیروهای عراقی از جمله نیروهای ارتش، پلیس، حشد الشعبی و پیشمرگه در جریان است.