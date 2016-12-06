خبرنگاران خبرگزاری مهر خراسان جنوبی درهمایش وقف ورسانه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب همایش وقف و رسانه استان با حضور حمیدرضا پگاه، بازیگر سینما و تلوزیون و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

در این همایش از خانم فائزه زیراچی و عالیه نخعی، خبرنگاران مهر خراسان جنوبی به دلیل پوشش و تولید اخبار حوزه وقف و ترویج فرهنگ وقف تجلیل شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در این همایش اظهار کرد: در گذشته ها برخی حکومت ها خدمتشان را برای مردم از قبل موقوفات انجام می دادند و نفت سبب شد منابع قدیمی حکومت ها کنار گذاشته شود.

حل گرفتاری های اجتماعی از قبل موقوفات

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی با اشاره به اینکه رشد خدمات جامعه سبب شد که فضا در بعضی از کشورهای اسلامی تغییریابد و به سمت خدمات رفاهی حاکمیتی سوق پیدا کند، بیان کرد: در گذشته همه در اقتصاد محیط زندگی خود نقش داشتند و خالی شدن دست جریانات اقتصادی هشدارهای اقتصادی به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه در مقابل این رفتارهای این چنینی یکی از چیزهایی که می تواند تاثیر گذار باشد وقف است، عنوان داشت: از قبل این موقوفات گرفتاری های اجتماعی برطرف شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: دلیل اینکه سازمان اوقاف نسبت به ترویج این سنت حسنه تاکید دارد به این جهت است که عرصه وقف و ظرف وقفی بوده که همه نیازهای شهر در آن جا می گیرد.

گرایلی با اشاره به اینکه در عرصه کتابخانه ها، وقف ظرفیتی است که از آن غافل باقی مانده ایم، بیان داشت: روز به روز نیازمندی ها تغییر پیدا می کند و حرکت جامعه به سمت سالمندی نیاز دارد تا از ظرفیت خیرین تحت عنوان وقف در این زمینه استفاده شود.

وی همچنین به نقش بی بدیل رسانه در ترویج سنت حسنه وقف اشاره کرد و افزود: رسانه ها ظرفیت بزرگی هستند و زمانی که از این ظرفیت محروم باشیم متوجه نقش آن می شویم.

رتبه نخست استان در حوزه وقف

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: برای اینکه فیلمی ساخته شود برای نوع پوشش، دیالوگ، حرکات، رفتار و همه آن ها برنامه ریزی می شود چراکه می دانند تاثیر گذار است.

گرایلی از کسب رتبه نخست استان در حوزه وقف خبر داد و افزود: این موفقیت را مرهون زحمات مبلغین و یاوران وقف در استان هستیم.

وی با بیان اینکه در مقابل استان هایی که از نظر عده و امکانات از ما جلوتر هستند خراسان جنوبی رتبه اول را دارد، تأکید کرد: اگر حمایت رسانه ها و مردم نبود به این موقعیت دست پیدا نمی کردیم.