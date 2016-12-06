تغییرات جدول در پایان هفته ششم لیگ بسکتبال / فقط یک جابه جایی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور بعد از یک هفته وقفه در حالی وارد هفته ششم شد که تقابل چهار تیم بالای جدول، حکایت از دو دیدار مهم این هفته داشت که البته رویارویی جنوبی های به مراتب مهمتر از دیگری بود.

در این دیدار که در سالن اندیشه بندرامام برگزار شد، پتروشیمی میزبان نفت آبادان بود. دو تیمی که قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته شدند و تا پیش از دیدارهای این هفته نیز رده های اول و سوم جدول را در اختیار داشتند و از این حیث این دیدار مهمترینترین دیدار هفته بود که بخصوص اینکه پتروشیمی به عنوان تنها تیم بدون باخت لیگ بدنبال حفظ این رکورد بود.

البته در پایان این دیدار حساس، شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی با وجود برخورداری از امتیاز میزبانی در رقابت با نفت مدعی نتوانستند این رکورد خود را حفظ کرده و متحمل اولین شکست فصل خود شدند. با این حال صدر جدول را از دست ندادند اما به خاطر هم امتیاز شدن با دو تیم دیگر تا حدی جایگاه خود را در این رده متزلزل کردند.

در دیگر دیداری که میان بالانشیان برگزار شد، دانشگاه آزاد به مصاف شهرداری تبریز رفت، دو تیمی که رده های دوم و چهارم جدول را در اختیار داشتند و هر یک به دنبال حفظ این جایگاه و بهبود آن بودند. در نهایت و در پایان بازی، این بازیکنان دانشگاه آزاد بودند که در رسیدن به هدف موفق شدند؛ آنها با کسب پیروزی رده دوم جدول را در اختیار خود نگه داشتند و باعث شدند آبادانی ها به رعم پیروزی در مهمترین دیدار هفته نتواند از رده سوم صعود کند ضمن اینکه نتیجه به دست آمده در این بازی باعث سقوط تبریزی ها هم شد.

تبریزی ها در پایان این بازی و دیدارهای این هفته با یک پله سقوط در رده پنجم قرار گرفتند و جایگاه قبلی خود را به شهرداری اراک دادند که در کاشان همنام میزبان خود را شکست داده بود. این تنها جابه جایی بود که درپایان هفته ششم لیگ بسکتبال، در جدول رده بندی تیم های شرکت کننده ایجاد شد.

در جریان این هفته از رقابت ها، رقابت تیم های بدون برد شهرداری گرگان و لوله a.s شیراز با برتری گرگانی ها تمام شد اما آنها نتوانستند از رده نهم صعودی داشته باشند. در آخرین دیدار این هفته از رقابت ها هم دو تیم شیمیدر و نیروی زمینی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری شاگردان مصطفی هاشمی همراه بود اما این نتیجه و برد و باخت به دست آمده در جایگاه این دو تیم هیچ تغییری ایجاد نکرد.

نتیجه به دست آمده در دیدارهای هفته ششم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام ۸۲- نفت آبادان ۸۷

* لوله آ.اس شیراز ۷۲- شهرداری گرگان ۷۹

* شهرداری کاشان ۷۷- شهرداری اراک ۹۱

* دانشگاه آزاد ۸۵- شهرداری تبریز ۶۲

* شیمیدر تهران ۷۳ - نیروی زمینی ۷۱

جدول رده بندی:

۱- پتروشیمی بندرامام (۶ بازی، ۵ برد، یک باخت، ۱۱ امتیاز)

۲- دانشگاه آزاد (۶ بازی، ۵ برد، یک باخت، ۱۱ امتیاز)

۳- نفت آبادان (۶ بازی، ۵ برد، یک باخت، ۱۱ امتیاز)

۴- شهرداری اراک (۶ بازی، ۴ برد، ۲ باخت، ۱۰ امتیاز)

۵- شهرداری تبریز (۶ بازی، ۳ برد، ۳ باخت، ۹ امتیاز)

۶- شیمیدر تهران (۶ بازی، ۳ برد، ۳ باخت، ۹ امتیاز)

۷- نیروی زمینی (۶ بازی، ۲ برد، ۴ باخت، ۸ امتیاز)

۸- شهرداری کاشان (۶ بازی، ۲ برد، ۴ باخت، ۸ امتیاز)

۹- شهرداری گرگان (۶ بازی، یک برد، ۵ باخت، ۷ امتیاز)

۱۰- لوله a.s شیراز (۶ بازی، بدون برد، ۶ باخت، ۶ امتیاز)