به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون دمای کنونی شهر سمنان ۱۶درجه بالای صفر است و بارش قطرات باران از نیمه شب گذشته در این شهر ادامه دارد همچنین پیش بینی‌ها نشان می دهد که با عبور سامانه بارشی از این شهر، همزمان با غروب چهارشنبه از میزان ابرها در سمنان کاسته خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان اما به ترتیب ۱۳ و هشت درجه بالای صفر است و به تدریج همزمان با صبح پنج شنبه شرایط جوی پایداری بر این شهرستان حاکم خواهد شد هرچند این شرایط همزمان با شامگاه پنج شنبه و همچنین آدینه تغییر کرده و دمای هوای این شهر حتی به زیر صفر نیز خواهد رسید بدین ترتیب مردم سمنان پس از دو روز هوای معتدل پائیزی و بارش باران، می بایست به انتظار فرارسیدن موجی از سرما همزمان با غروب آدینه باشند.

شرایط شاهرود نیز مشابه است بارش باران از ساعت سه بامداد در این شهر آغاز شده و صبح مطبوعی را برای شهروندان به یادگار آورده است هم اکنون دمای هوای این شهر پنج درجه بالای صفر است و پیش بینی ها نشان می دهند بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان طی ساعات آتی به ترتیب ۱۵ و دو درجه بالای صفر باشد.

بارش ها اما در شاهرود موجب آبگرفتگی برخی معابر شهری شده که کار گشایش این مسیرها همچنان ادامه دارد از سوی دیگر اما شهروندان شاهرودی باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که شامگاه آدینه دمای هوای این شهرستان به شدت نزول خواهد کرد و حتی در برخی ساعات بامداد شنبه به زیر صفر نیز خواهد رسید چرا که سامانه سرد کم فشار از سمت غرب کشور همزمان با صبح آدینه به استان وارد و حوالی شامگاه با عبور از سمنان و دامغان شاهرود خواهد رسید.

دامغانی ها نیز شرایطی مشابه با سمنان و شاهرود دارند و بارش باران صبحگاه دلپذیر اما سردی را برای مردم این دیار رقم زده است اما با این تفاوت که وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط این شهرستان بعضا دمای هوا را تا یک درجه بالای صفر کاهش داده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان در ساعات آتی ۱۳ و یک درجه بالای صفر است و دمای هوای این شهرستان طی روزهای پنج شنبه و جمعه کاهش محسوسی خواهد داشت.

میامی امروز آسمانی آفتابی را تجربه می کند و دمای هوای این شهرستان هم اکنون شش درجه بالای صفر است امابا عبور سامانه بارشی از شاهرود، کم کم ابرها به آسمان میامی وارد خواهند شد و بعد از ظهر ابری را برای این شهرستان رقم خواهند زد.

بیشینه و کمینه دمای هوای میامی طی ساعات آتی ۱۵ و صفر گزارش شده و طی روزهای آتی دمای هوای این شهرستان نیز کاهش خواهد یافت همچنین بارش های پایان هفته در بخش رضوان و کالپوش به صورت برف خواهند بود.

گرمسار و آرادان اما شرایطی کاملا مشابه دارند دمای هوای این دو شهر هم اکنون به ترتیب ۱۰ و ۱۱درجه بالای صفر است و هر دو شهرستان ابری هستند همچنین بارش باران از شامگاه گذشته طراوتی ویژه به هوای این دو شهرستان بخشیده و این شرایط معتدل تا شامگاه فردا تداوم خواهد داشت.

گرمسار و آرادان اما نخستین میزبانان سامانه کم فشار بارشی هستند که از شامگاه پنج شنبه به استان سمنان نزدیک می شوند و بعضا ممکن است در ارتفاعات ورود این سامانه، بارش برف را نیز رقم بزند پس برای گرمسار و آرادان نیز می توان کاهش محسوس دمای هوا را پیش بینی کرد.

در نهایت باید گفت مردم استان سمنان هر چند آغاز هفته را با دمای مطلوب و مطبوع آغاز کردند اما پایان هفته ای سرد و همراه با بارش خواهند داشت.

مسافران نیز می بایست در مسیر تردد از راه های این استان موارد ایمنی از جمله به همراه داشتن زنجیر چرخ را فراموش نکنند.