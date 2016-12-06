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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۳

لاریجانی در آغاز جلسه علنی مجلس:

دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی ها شجاعانه پرده ها را کنار زدند

دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی ها شجاعانه پرده ها را کنار زدند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اختناق آمریکایی ها دانشجویان پرده ها را کنار زدند و با شجاعت در برابر سلطه گری و استبداد ایستادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز ۱۶ آذر گفت: این روز را به همه دانشجویان عزیز در کشور تبریک عرض می کنم و یاد شهدای دانشجو را گرامی می داریم.

وی افزود: در زمان اختناق و سلطه گری آمریکا در ایران این دانشجویان بودند که پرده ها را کنار زدند و با شجاعت در مقابل سلطه گری و استبداد درونی کشور ایستادگی کردند و این مسیر پیشروانه را در طول سال های اختناق آفریدند.

رئیس مجلس ادامه داد: در انقلاب اسلامی هم دانشجویان همین منهج را دنبال کردند و امروز حضور دانشجویان در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک سرور و شادابی خاص در دانشگاه ها می تواند ایجاد کند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: این روز را به عزیزان دانشجو و دانشگاهیان تبریک عرض کرده و امیدواریم همان مسیر شهدای دانشجو را پیگیر باشند که سعادت کشور ما در گرو همین سلوک سیاسی است.

کد مطلب 3842123

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