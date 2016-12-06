دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی ها شجاعانه پرده ها را کنار زدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز ۱۶ آذر گفت: این روز را به همه دانشجویان عزیز در کشور تبریک عرض می کنم و یاد شهدای دانشجو را گرامی می داریم.

وی افزود: در زمان اختناق و سلطه گری آمریکا در ایران این دانشجویان بودند که پرده ها را کنار زدند و با شجاعت در مقابل سلطه گری و استبداد درونی کشور ایستادگی کردند و این مسیر پیشروانه را در طول سال های اختناق آفریدند.

رئیس مجلس ادامه داد: در انقلاب اسلامی هم دانشجویان همین منهج را دنبال کردند و امروز حضور دانشجویان در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک سرور و شادابی خاص در دانشگاه ها می تواند ایجاد کند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: این روز را به عزیزان دانشجو و دانشگاهیان تبریک عرض کرده و امیدواریم همان مسیر شهدای دانشجو را پیگیر باشند که سعادت کشور ما در گرو همین سلوک سیاسی است.