به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر آزاده و جانباز محمدحسین خاکساران، یکی از نخبگان شاهد و ایثارگر استان، با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور به ویژه خانوادههای شاهد و ایثارگر، امروز ساعت ۱۴:۳۰ در امامزاده حسین(ع) قزوین تشییع میشود.
مراسم شام غریبان این جانباز و آزاده مجاهد انقلابی، امروز، از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و همچنین صباح مزار، فردا، چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح در مسجد محمد رسولالله(ص) برگزار میشود.
خاکساران متولد سال ۱۳۲۱ در قزوین از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بود که ۳۴ ماه در زندانهای رژیم پهلوی شکنجه شد. وی در زندان های ساواک با شهید رجایی، علی شریعتی و مرحوم عسگراولادی همبند بود.
بنیاد جانبازان برای وی ۳۰ درصد جانبازی ثبت کرد و پس از آزادی از زندان در مسئولیتهایی مانند سرپرستی کمیته مشترک قزوین را بر عهده گرفت تا اینکه با آغاز جنگ تحمیلی در جبههها و ستادهای پشتیبانی به خدمترسانی پرداخت و مسئولیت ستاد کمکرسانی جبهه غرب کشور از جمله آنها بود.
خاکساران ریاست صدا و سیمای گیلان، تبریز، قم، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، نمایندگی صدا و سیما در دهلی نو خدمت کرد.
وی از سالهای دور جزو فعالان امور کتابخانههای قزوین بود و مدتی هم در حوزه و دانشگاه به تدریس میپرداخت.
محمدحسین خاکساران همچنین عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین بود که با پایان دوره سوم فعالیت شورای اسلامی شهر قزوین در انتخابات شرکت نکرد و در مرکز پاسخگویی به پرسشهای دینی فعالیت کرد.
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