مسافران مجارستان تجربه رویارویی با بزرگان کشتی را دارند

محمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزادکاران ملی‌پوش، روزهای پایانی اردو را می گذرانند، گفت: دو آزادکار ملی پوش ما هم اکنون در حال رژیم هستند و تمرینات سبکی را دنبال می کنیم تا بزودی عازم محل برگزاری رقابتهای جهانی شوند.

وی تصریح کرد: بهنام احسان پور در وزن ۶۱ کیلوگرم و مصطفی حسین خانی در وزن ۷۰ کیلوگرم به عنوان نفرات برتر رقابت‌های انتخابی، مجوز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کردند و در حال حاضر نیز با پشت سرگذاشتن تمرینات ویژه، مشکل خاصی برای حضور در این مسابقات ندارند.

قهرمان اسبق کشتی جهان ادامه داد: این نفرات چند سال در رقابت های مختلف به میدان رفته و با اکثر حریفان خود سرشاخ شده اند. آنها تجربه کافی در رویارویی با بزرگان کشتی جهان را دارند و هم اکنون باید در رقابت‌های جهانی مزد زحمات خود را بگیرند.

وی افزود: البته رقابت‌های جهانی در اوزان غیر المپیکی برای نخستین بار برگزار می شود و تجربه جدیدی برای مدعیان این اوزان خواهد بود، اما با توجه عنوان «جهانی» بودن این رقابتها، کشورها بهترین نفرات خود را به مجارستان اعزام می کنند و کار برای مدعیان بسیار سخت است.

طلایی تصریح کرد: بچه های ما نیز تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌اند که با توجه به این آمادگی، حقشان کسب مدال است. در نهایت امیدوارم هردو آزادکار اعزامی، بتوانند افتخار آفرین باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم احسان پور و هم حسین خانی زحمت خود را کشیده اند و این بستگی به خودشان دارد که بتوانند نتایج زحمات و تلاش های شبانه روزی خود را با کسب مدال در این رقابت ها ببینند.

رقابت‌های جهانی کشتی در اوزان غیرالمپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.