به گزارش خبرنگار مهر، مستند «جستجوگر» در گفتگو با کارشناسان سیاسی، ابعاد فروش انواع سلاح ها به عربستان را مورد توجه قرار می دهد.

برخی بر این عقیده هستند که آل سعود برای مدتی بسیار طولانی یکی از بزرگ ترین مشتریان سلاح های بریتانیا بوده است. نخست وزیرها و خانواده سلطنتی همگی درگیر این معامله های کلان هستند و سود فراوانی نصیب آنها می شود.

«جستجوگر» به دنبال پاسخی برای این سوال است که چه کسانی، سود اصلی را از فروش تسلیحات و جنگ افزارهای مختلف به عربستان می برند.

در این مستند، شاهد اعتراضات مردمی به فروش جنگ افزار به عربستان خواهیم بود و گزارشی از نمایشگاه های اروپایی اسلحه و مشتریان اصلی این سلاح ها که عربستان و قطر مهمترینشان هستند، پخش می شود.

این مستند را می توانید سه شنبه ۱۶ آذر ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن را ساعت ۱۶:۳۰ روز بعد از شبکه افق ببینید.