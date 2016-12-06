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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۰

مدیرکل فرودگاه های مازندران اعلام کرد:

انجام ۳۲۴۶ سورتی پرواز در فرودگاه های مازندران

انجام ۳۲۴۶ سورتی پرواز در فرودگاه های مازندران

ساری - مدیرکل فرودگاه های مازندران گفت: امسال سه هزار و ۲۴۶ سورتی پرواز در فرودگاه های استان انجام شد که رشد ۳۰ درصدی نسبت به ۸ ماه سال قبل داشته است.

سعداله وطن خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هشت ماه امسال ۳۰۸ هزار مسافر در قالب سه هزار و ۲۴۶ پرواز در فرودگاههای استان مازندران اعزام و پذیرش شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است اظهار داشت: با توجه به رونق گردشگری در استان در هشت ماه اول سال، فرودگاههای رامسر و نوشهر بترتیب رشد ۷۵ و ۱۸ درصدی پرواز و ۸۴ و ۶ در صدی در اعزام و پذیرش مسافر را تجربه کرده اند.

وطن خواه اظهار امیدواری کرد: با توجه به رویکرد و سیاست های دولت بر رونق گردشگری و توجه به نقاط مورد توجه بخش سیاحت و تفرجگاهی بتوانیم تا پایان امسال با افزایش تعداد و مسیرهای پروازی ، رکورد رشد ۴۰ درصدی در مجموع پروازها در استان را رقم بزنیم.

وی همچنین افزود: فرودگاه ساری در آبان ماه سال ۹۵ تعداد ۳۰ هزار و ۱۰۰ مسافر در قالب ۲۸۰ پرواز اعزام و پذیرش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تعداد پرواز ۴۵ درصد و پذیرش مسافر ۵۹ درصد رشد نشان می دهد.

مازندران سه فرودگاه در ساری، نوشهر و رامسر دارد.

کد مطلب 3842151

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