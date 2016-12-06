خاموش بودن دانشجو از همه چیز خطرناکتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا؛ دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت ضمن تبریک ۱۶ آذرماه «روز دانشجو» به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: مشکل بزرگ جهان امروز علیرغم تمام پیشرفت‌های بشر، همچنان ندانستن و جهل است. چرا که ستیز جهل و نادانی با علم و آگاهی پایان‌ناپذیر و ابدی است. از این رو، آموختن علم آن‌گاه امری مقدس محسوب می‌شود که در جهت رشد، تعالی و سعادت بشر به کار آید و بر جهل و نادانی که جوامع را به سوی خرافه، افراط، تندروی و انحطاط سوق می‌دهد، غلبه کند.»

وزیر بهداشت در این پیام خطاب به دانشجویان یادآور شد: «شما «دانشجویان» عزیز که پیشروان دانش و معرفت جامعه هستید، باید قدر این عنوان و دوران دانشجویی خود را بدانید و به قدر توان بر دانش و مهارت خود بیفزایند؛ اما علم و تخصص آنگاه مفید و کارآمد خواهد بود که علاوه بر اندیشه و جان خودتان، بر مسیر حرکت دیگران به سوی آگاهی و تعالی نیز اثرگذار باشد؛ بر خانواده، دوستان، جامعه، کشور و حتی جهان.»

در ادامه این پیام آمده است: «همیشه آرزویم این بوده که دانشجویان عزیز از سال‌های حضور در دانشگاه، حداکثر بهره را ببرند و بدانند این فرصت هم مانند فرصت‌های دیگر زندگی زودگذر و غیر قابل تکرار است.»

هاشمی در این پیام تاکید کرده است: «نکته‌ دیگر این که همه‌ ما باید به مباحث عمده‌ای نظیر توسعه‌ همه جانبه و شکوفایی علمی کشور و تقویت انگیزه‌ استاد و دانشجو برای آموختن و آموزاندن فکر کنیم؛ مواردی که با دستور و بخشنامه حل نمی‌شود؛ مطالعه نیاز دارد و آسیب شناسی.»

وی با تاکید بر اهمیت اظهار نظر دانشجویان یادآور شده است: «موضوع دیگری که قبلا هم به آن اشاره کرده‌ام و باز تاکید بر آن را لازم می‌دانم، آن که تبدیل شدن دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است اما از آن خطرناک‌تر این است که دانشگاه خاموش باشد، دانشجویان اظهار نظر نکنند و نگاه انتقادی و آرمان‌گرایانه را به هر دلیلی کنار بگذارند.»

در ادامه این پیام آمده است: «به لطف خدا، طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دانشجویان ما، آرمانخواهی آنها بوده است؛ انقلاب اسلامی هم بر بستر دانشگاه بالید و پایدار خواهد ماند. حق‌طلبی، عدالت‌جویی و استقلال‌خواهی، میراث دانشگاه است؛ امیدوارم تمام دانشجویان عزیز آن را پاس بدارند و در پناه درست کرداری و راست اندیشی، نامی نیک و اثراتی ماندگار از خود بر جای گذارند.»

وزیر بهداشت در این پیام تاکید کرده است: «شانزدهم آذر اما برای همه‌ ما نماد آرمان‌خواهی و مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی است. به این روز باید به عنوان یک فرصت نگریست و اجازه نداد عده‌ای با برداشت‌های سطحی، ارزش واقعی آن را تحریف کرده یا تخفیف دهند.»

وی یادآور شده است: «هدف شهدای سال ١٣٣٢ دانشگاه تهران و سایر شهدای این کشور تا امروز نیز استقلال ایران و عزت و آبروی این ملت بوده است و همه‌ ما وظیفه داریم این راه را ادامه دهیم.»