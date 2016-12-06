به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از ۲۰ روز از اجرای طرح یکماهه «پائیزه کتاب» (۲۴ آبان تا ۲۴ آذر)، بالغ بر ۴۵۰ هزار نسخه کتاب از سوی بیش از ۱۷۰ هزار نفر از شهروندان و با بهره‌گیری از یارانه این طرح، در سراسر کشور به فروش رفته است که در مقایسه با طرح قبلی حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتابفروشی‌ها یعنی «تابستانه کتاب»، افزایشی قابل توجه را نشان می‌دهد.

مطابق اعلام موسسه خانه کتاب وابسته به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استان تهران با ۱۱۸ کتابفروشی و بیش از ۸۰ هزار نسخه فروش، رتبه اول پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس کتاب را به خود اختصاص داده است. پس از تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، گیلان، قم، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران و یزد، ۱۰ استان پرفروش بر اساس کتاب بوده‌اند.

یوسف علیخانی، مدیر نشر آموت که سه عنوان از کتاب‌هایش در صدر پرفروش‌ترین آثار در طرح پائیزه کتاب بوده‌اند، گفت: اجرای طرح‌های «عیدانه»، «تابستانه» و «پاییزه کتاب» موجی در حوزه کتاب ایجاد کرد. البته این به این معنا نیست که مردم در سایر اوقات کتاب نمی‌خرند، بلکه به واسطه این طرح‌ها، همه جا صحبت از کتاب و کتابخوانی است و همه از کتاب می‌گویند.

بسیاری از کتابفروشان ما کتابخوان نیستند

علیخانی افزود: با شروع طرح‌های حمایتی از کتابفروشی‌ها توجه اکثر رسانه‌ها به کتاب جلب شده و روزانه شاهد انتشار خبرهای مختلفی در رسانه‌ها هستیم. به طوری که صدا و سیما برخلاف رویه خود، روی خوش به کتاب نشان داده است که رگه‌های امید را در دل ناشران، نویسندگان و کتابفروشان زنده نگه می‌دارد. در این خصوص، نباید از اطلاع رسانی ناشران و کتابفروشان غافل شویم.

مدیر نشر آموت در ادامه بیان کرد: طرح پاییزه کتاب یک اتفاق مثبت در حوزه کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند با تداوم و اختصاص بودجه بیشتر و افزایش سقف اعتبار کتابفروشی‌ها نقش بسزایی در بهبود وضعیت نشر داشته باشد.

علیخانی با انتقاد از کتاب نخوان بودن کتابفروشان گفت: متاسفانه بسیاری از کتابفروشان ما کتابخوان نیستند و به همین دلیل فقط نگاه بازاری به کتاب‌ها دارند و به کتاب‌های پرفروش ناشران می‌پردازند، اگر روزی برسد که کتابفروشان فقط به کتاب‌های پر فروش‌ها نگاه نکنند و سایر کتاب‌های ناشران را هم بفروشند، به نظر می‌رسد با توجه به سراسری بودن طرح‌هایی مثل پاییزه کتاب، لزومی ندارد ناشران هزینه‌های فراوانی را متحمل شوند و در نمایشگاه‌های استانی شرکت کنند.

طرح پاییزه کتاب، عامل تشویقی برای خرید و خواندن کتاب است

عبدالکریم جربزه‌دار، ناشر باسابقه و مدیر انتشارات اساطیر نیز با بیان اینکه طرح «پاییزه کتاب» به صورت معقول و منطقی یارانه کتاب را در اختیار مردم قرار می‌دهد، گفت: این طرح عامل تشویقی برای خرید و خواندن کتاب است.

جربزه‌دار ادامه داد: با اجرای طرح «پاییزه کتاب» میزان فروش کتاب‌های ما به نسبت قبل از اجرای طرح، افزایش قابل توجهی داشته است و برای استمرار این میزان فروش باید سقف تخفیفی که برای هر فرد در نظر گرفته‌اند، افزایش پیدا کند چرا که قیمت کتاب‌ها بالاست و هر فرد با صد هزار تومان می‌تواند تعداد محدودی کتاب خریداری کند.

مدیر انتشارات اساطیر با تاکید بر اینکه اثر روانی طرح پاییزه کتاب بیش از اثر مادی آن است، گفت: مخاطبان کتابخوان به محض اطلاع از خرید کتاب با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی امیدوار می‌شوند که به کتاب، اندیشه و تفکر هم بها داده شده است. بنابراین بازخورد روانی این طرح ماندگار است و برای حفظ این ماندگاری باید در مناسبت‌های مختلفی آن را تکرار کنیم.

وی با اشاره به تفاوت طرح‌های حمایتی از کتابفروشان و نمایشگاه‌های استانی گفت: طرح‌هایی مانند پاییزه کتاب همه کتابفروشی‌های کل کشور را درگیر می‌کند اما نمایشگاه‌های استانی به تفکیک استان‌ها است و در شهرهای کوچک امکان اجرای آن نیست. اما با طرح‌های حمایتی از کتابفروشی‌های شهرستان‌ها نیز از این طرح بهره مند می‌شوند.