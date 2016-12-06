دعوت از ۹ بیس بالیست قمی به اردوی تیم ملی

فرید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بیس بال آرتان رگال قم امسال در لیگ بیس بال باشگاه‌های کشور عملکرد خیره کننده‌ای داشته است و همین امر سبب شده کادر فنی تیم ملی نگاه ویژه‌ای به بازیکنان قمی داشته باشند.

وی افزود: برای برگزاری اردوی تیم ملی بیس بال، فهرست نفرات دعوت شده اعلام شده است که ۹ بازیکن از تیم بیس بال استان قم در فهرست نفرات دعوت شده قرار دارند و این موضوع نشان دهنده رشد بیس بال در قم و جایگاه استان قم در این رشته در سطح کشور است.

سرمربی تیم بیس بال قم گفت: محمد صفدری، ابوالفضل امجد، مجید پاشوی، مجید محمدی، مصطفی شاکر، عزیز نجفی، علیرضا صبایی، فخرالدین حسین زاده و وحید زارعی نفرات دعوت شده از قم به تیم ملی هستند و من هم به عنوان عضو کمیته فنی تیم ملی فعالیت می‌کنم.

فرهادی بیان داشت: پیش از این نیز بازیکنان بیس بال قم بارها در ترکیب تیم ملی برای اعزام به مسابقات برون مرزی قرار گرفته‌اند اما افزایش آمار دعوت شدگان از قم به تیم ملی نشان می‌دهد بیس بال قم در سطح ملی دارای جایگاه است و نتایج امسال تیم قم در لیگ نیز شاهدی بر این مدعاست.

وی عنوان کرد: تیم بیس بال آرتان رگال قم در مسابقات امسال در گروه شمال توانست با کسب نتایج درخشان در دور برگشت مسابقات در تهران، جواز حضور در جمع تیم‌های برتر لیگ را به دست بیاورد و به زودی مسابقات خود را در دور پایانی برگزار خواهد کرد.

سرمربی تیم بیس بال قم تصریح کرد: تمرینات این تیم در قم در حال برگزاری است اما برای برگزاری مرحله نهایی باید راهی بوشهر شویم و تیم‌های لیان پارسه و نادری، هر ۲ از بوشهر مهم‌ترین رقبای ما برای کسب عنوان قهرمانی لیگ امسال هستند.