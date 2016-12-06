برگزاری ۱۵ نشست دانشجویی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه ها

سعید پورعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جهاد دانشگاهی برای روزدانشجو(۱۶آذر) افزود: جهاد دانشگاهی نیز مانند سایر مجموعه های دانشگاهی سعی کرده در ۱۶ آذر در موسسات آموزش عالی و هم معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برنامه هایی را مطابق با رویداد تاریخی ۱۶ آذر برگزار کند.

وی ادامه داد: همچنین برنامه های اجتماعی نیز در این زمینه پیش بینی شده مانند برنامه تندیس فداکاری دانشجویان که در دانشگاه تهران برگزار شد و از دانشجویانی که فعالیت های اجتماعی، عام المنفعه، جهادی و دفاع مقدسی داشتند تقدیر به عمل آمد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: موضوع بسیاری از مسابقات مناظره ملی دانشجویی مرتبط با جریان دانشجویی است.

پورعلی یادآورشد: همچنین درسطح دانشگاه های کشور از طریق معاونت فرهنگی، جریان‌های سیاسی با علایق مختلف حضور داشتند و درحال حاضر ۱۵ نشست دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشور برگزار شده است.