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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۸

جهاد دانشگاهی اجرایی کرد؛

برگزاری ۱۵ نشست دانشجویی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه ها

برگزاری ۱۵ نشست دانشجویی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه ها

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از برگزاری ۱۵ نشست دانشجویی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی به مناسبت ۱۶ آذر در دانشگاه های سراسر کشور خبر داد.

سعید پورعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جهاد دانشگاهی برای روزدانشجو(۱۶آذر) افزود: جهاد دانشگاهی نیز مانند سایر مجموعه های دانشگاهی سعی کرده در ۱۶ آذر در موسسات آموزش عالی و هم معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برنامه هایی را مطابق با رویداد تاریخی ۱۶ آذر برگزار کند.

وی ادامه داد: همچنین برنامه های اجتماعی نیز در این زمینه پیش بینی شده مانند برنامه تندیس فداکاری دانشجویان که در دانشگاه تهران برگزار شد و از دانشجویانی که فعالیت های اجتماعی، عام المنفعه، جهادی و دفاع مقدسی داشتند تقدیر به عمل آمد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: موضوع بسیاری از مسابقات مناظره ملی دانشجویی مرتبط با جریان دانشجویی است.

پورعلی یادآورشد: همچنین درسطح دانشگاه های کشور از طریق معاونت فرهنگی، جریان‌های سیاسی با علایق مختلف حضور داشتند و درحال حاضر ۱۵ نشست دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشور برگزار شده است.

کد مطلب 3842184
زهرا سیفی

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