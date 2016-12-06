اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ساری، گنبد، اراک و ورامین پیگیری خواهد شد.

بر این اساس سازمان لیگ فدراسیون اسامی داوران و ناظران هفته دهم را به شرح زیر اعلام کرد:

پارسه تهران – شهرداری تبریز (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: مسعود ذوقی، داور دوم: مهرداد شوشتری و ناظر: احمد بندری

سایپا تهران – بانک سرمایه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: علیرضا قریب و ناظر: محمد حسین شفقی

سازمان عمران شهرداری ساری – پیکان تهران (ساری، سالن شهید رسول حسینی، ساعت ۱۷)

داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: داود نافعی و ناظر: محمد حسن خوشدل

هاوش گنبد – شهرداری ارومیه (گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: مسعود یزدان پناه، داور دوم: محمد عشق دوست و ناظران: حمید حق بین و یونس حسن زاده

شهرداری اراک – خاتم اردکان (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۷)

داور اول: حمید راهجردیان، داور دوم: امید فولادی وندا و ناظر: خلیل یگانه مجد

صالحین ورامین – کاله مازندران (ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۷)

داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: بهروز جعفری و ناظر: اسماعیل صباغ