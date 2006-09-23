قضاوت مسعود مرادي راضي كننده بود / كار تيم داوري بدون نقص نبود

مسعودعنايت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ديدار فينال جام حذفي از حساسيت بالايي برخوردار بود و به همين دليل مرادي كه از جمله داوران باتجربه و مديرفوتبال كشور است را براي قضاوت در اين ديدارانتخاب كرديم. داوري در اين ديدار آستانه تحمل بالايي مي خواست كه مرادي واجد اين ويژگي بود و من در مجموع از عملكرد او در اين مسابقه سنگين كه با ضربات پنالتي خاتمه يافت راضي هستم.

وي در خصوص صحنه خطاي مشكوك به پنالتي برروي بازيكن پرسپوليس گفت: من در اين بازي در جايگاه تماشاگران نشسته بودم و ديد مناسبي روي اين صحنه نداشتم. قرار است سپاهاني ها فيلم بازي را به كميته داوران بدهند تا ما با مطالعه آن نظر خود را اعلام كنيم. البته قضاوت اين ديدار بي نقص مطلق هم نبود. به عنوان مثال در يك صحنه مهاجم پرسپوليس در آفسايد قرار نداشت اما كمك داور به اشتباه پرچم زد و يك موقعيت مناسب را از تيم پرسپوليس گرفت با اين اوصاف همان طور كه گفتم ما در مجموع از عملكرد كادر داوري اين ديدار رضايت كامل داريم.



رييس كميته داوران در مورد داوري هاي هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر تصريح كرد: من هنوز گزارش ناظران داوري را دريافت نكرده ام با اين حال فكر مي كنم داوران ما عملكرد قابل قبولي داشته اند. بازي استقلال و فجرسپاسي را از تلويزيون مشاهده كردم و فكر مي كنم آقاي رفيعي بدون اينكه تحت تاثير جو ورزشگاه قرار بگيرد قضاوت خوبي را انجام داد.اعتراض غلامحسين پيرواني در خصوص گل سوم استقلال گفت: به نظر من گل استقلالي ها كاملا صحيح بود و هيچ مشكلي نداشت با اين حال من به نظر آقاي پيرواني كه از مربيان خوب كشور است احترام مي گذارم. بعضي از مربيان محترمانه نظرات خود را بيان مي كنند كه كميته داوران از اين موضوع استقبال مي كند. برخي مربيان هم در فوتبال ما هستند كه پس از شكست تيمشان ناجوانمردانه لب به انتقاد مي گشايند.