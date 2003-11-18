رئيس جمهور وارد استان قم شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، رئيس جمهور هم اكنون براي زيارت عازم حرم مطهر حضرت معصومه(س) شده و پس از مراسم افطار ، فاز دوم كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي را افتتاح مي كند.

اين كتابخانه از بزرگترين كتابخانه هاي جهان اسلام و از جهت منابع نفيس و كتب ارزشمند از غني ترين كتابخانه هاي جهان اسلام است .

سيد محمد خاتمي در سفر خود به قم ، با تني چند از علماي اين شهر نيز ديدار خواهد كرد.