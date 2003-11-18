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۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۰۵

دقايقي پيش

رئيس جمهور وارد استان قم شد

محمد خاتمي رئيس جمهور دقايقي پيش براي افتتاح فاز دوم كتابخانه آيت الله مر عشي نجفي عازم قم شد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، رئيس جمهور هم اكنون براي زيارت عازم حرم مطهر حضرت معصومه(س) شده  و پس از مراسم افطار، فاز دوم كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي را افتتاح مي كند.
اين كتابخانه از بزرگترين كتابخانه هاي جهان اسلام و از جهت منابع نفيس و كتب ارزشمند از غني ترين كتابخانه هاي جهان اسلام است .
سيد محمد خاتمي در سفر خود به قم ، با تني چند از علماي اين شهر نيز ديدار خواهد كرد.
کد مطلب 38422

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