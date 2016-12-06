توقیف خودرو در زنجان افزایش دارد

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی صبح روز سه شنبه در حاشیه جلسه دوره بصیرت فرماندهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقیف خودرو طی هشت ماهه سالجاری در جاده های استان زنجان، افزود: توقیف خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی توقیف موتور سیکلت هم بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان زنجان علت اصلی توقیف خودرو طی این بازه زمانی را سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکات نمایشی و نداشتن گواهینامه عنوان کرد و گفت: طی سالجاری نیز پلیس با رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند برخورد جدی می کند.

شیرمحمدی تصریح کرد: خودروهایی که خلافی بالای یک میلیون تومان داشته و تخلفات بسیار حادثه ساز داشتند به پارکینگ منتقل شدند و پلیس مانع مسافرت آنها شد و هدف پلیس از توقیف خودرو حفظ امنیت جانی مردم است و متاسفانه رانندگان با سرعت بالا اقدام به رانندگی می کنند و علاوه بر جان خود، سلامت و امنیت دیگران را هم به خطر می اندازند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: رانندگان قبل از مسافرت با رهگیری به سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ استعلام خود را از خلافی خودرو داشته باشند.

شیر محمدی یاد آورشد: برابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تردد خودروهای دارای تخلف بالای یک میلیون تومان جریمه در جاده‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده، این خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.