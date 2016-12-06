چتر هوشمند با قابلیت اعلام آب و هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندگجت، این چتر به وسیله بلوتوث به تلفن هوشمند کاربر متصل می شود و گزارش های مربوط به وضعیت آب و هوا را هر روز صبح بیرون می کشد. هنگام خروج خانه کافی است کاربر دسته چتر را تکان دهد و چراغی با توجه به وضعیت هوا با رنگ سبز یا قرمز روشن می شود.

اما این تنها قابلیت چتری که «اوپوس وان »نام دارد، نیست. چتر خارق العاده می تواند نوتیفیکیشن های تلفن هوشمند را به صورت ارتعاش نمایش دهد.

دسته چتر نیز به عنوان یک ردیاب بلوتوثی عمل می کند. بنابراین اگر کاربر تلفه همراه یا چتر خود را جا گذاشته باشد، دستگاه دیگر قبل از آنکه خیلی از مکان دور شود به او هشدار می دهد.

این چتر هوشمند با استفاده از چهار باتری معمولی کار می کند و به گفته شرکت تولید کننده یک سال عمر می کند.

این چتر هم ا کنون در کره و ژاپن به فروش می رسد.