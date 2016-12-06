خانوارهای غائب در سرشماری خراسان رضوی بیش از ۵۵ هزار نفر هستند

رضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بازشماری، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ اظهار کرد: این بازشماری در خراسان رضوی در تعدادی از حوزه‌های شهری و روستایی ۱۹ شهرستان این استان صورت می‌گیرد که دلیل این بازشماری آگاهی یافتن از میزان خطا و راست آزمایی است.

وی افزود: از تاریخ ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه جاری عملیات بازشماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ اجرا می‌شود.

مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی تصریح کرد: بازشماری سرشماری مانند عملیات قبل صورت می‌گیرد بدین گونه که تعداد ۳۷ مامور آمارگیر با کارت شناسایی، لباس فرم سرشماری و تبلت به خانوارهایی که به عنوان نمونه توسط مرکز سرشماری انتخاب شده‌اند رجوع و اطلاعات مورد نیاز را ثبت می‌کنند.

وی ادامه داد: این خانواده‌های مورد نظر، با در دست داشتن کارت ملی و کد پستی محل سکونت ماموران سرشماری را در این مهم یاری می‌کنند.

جمشیدی با اشاره به اینکه تعدادی شهرستان‌ و مناطق روستایی در این استان و همچنین چند منطقه در مشهد، باز شماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ در آن‌ها صورت می‌گیرد، گفت: تعداد ۱۹ شهرستان‌ خراسان رضوی و ۱۲ منطقه مشهد مورد بازشماری قرار می‌گیرند که از کلیه شهروندان تقاضا داریم در این خصوص همکاری لازم را با ماموران سرشماری انجام دهند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۹۰ درصد خانوارها که شامل یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۴۰۴ خانوار هستند در سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ سرشماری شدند، عنوان کرد: تعداد خانوارهای برآورد شده سال ۹۵ در این استان دو میلیون و ۷۵ هزار خانوار بوده است.

مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی با اشاره به اینکه تعداد خانوارهای سرشماری امسال نسبت به دوره قبل ۱۵۹ هزار خانوار بیشتر شده است، اضافه کرد: خانوارهای غایب در سرشماری امسال ۵۵ هزار و ۷۵۶ خانوار است که این رقم سه درصد کل خانوارهای برآورد شده استان می‌باشد.