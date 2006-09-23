برنزه كردن پوست بدون نور خورشيد امكان پذير شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين كرم كه هنوز روي بدن انسان آزمايش نشده سيستم برنزه كردن سلول هاي پوستي را فعال مي كند.

دستاورد اين تحقيق اميدهاي تازه اي براي محافظت هرچه بيشتر از پوست هاي بور در مقابل سرطان پوست حاصل از تابش نور خورشيد را به وجود مي آورد.

اين تحقيق كه توسط موسسه سرطان "دانا فاربر" و بيمارستان كودكان "بوستون" انجام شده در نشريه "نيچر" به چاپ رسيده است.

مولكول كوچك موجود در اين كرم از روندي تقليد مي كند كه در سلول هاي پوستي به هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشيد رخ مي دهد.

تصورهمگاني چنين است كه افرادي كه پوست بور و موهاي قرمز رنگ دارند نمي توانند به طور كامل پوست خود را برنزه كنند زيرا نقصي در گيرنده كيسه مانند موسوم به MC1R آنها ايجاد مي شود. اين گيرنده روي سطح سلول هاي پوستي توليد كننده رنگدانه ملانوسيت قرار دارد. اين روند به كاهش توليد ماده اي شيميايي با نام cAMP كه ملانوسيت ها را به توليد رنگدانه تحريك مي كند، مي انجامد. در نتيجه پوست اين افراد زير نور خورشيد به جاي آنكه برنزه شود، مي سوزد و خطر آسيب دي ان آي موجود در سلول هاي پوستي را افزايش مي دهد و در نهايت به بروز سرطان مي انجامد.

برطبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، سالانه 60 هزار نفر در جهان در اثر ابتلا به سرطان پوست مي ميرند.

محققان با روش اصلاح ژنتيكي موش هايي را توليد كردند كه پوست بور و موهاي قرمز داشتند و پوست آنها پس از قرار گرفتن در معرض سطوح پاييني از تشعشعات ماوراء بنفش برنزه نمي شد اما با افزايش دوز اين تشعشعات مي سوخت.

دانشمندان سپس پوست اين حيوانات را با تركيبي كه سطح cAMP را افزايش مي دهد درمان كردند. اين تركيب كه "فورسكولين" نام دارد از ريشه گياه "فورسكولين" در هند مشتق شده است.

پوست اين موش ها به تدريج تيره شد و نشان داد: "ملانوسيت هاي" موجود در موهاي قرمز چنانچه به طور مناسبي تحريك شوند، رنگدانه توليد مي كنند.

دانشمندان دريافتند: برنزه شدن حاصل از استفاده از ماده "فورسكولين" از پوست در مقابل سرطان محافظت مي كند.

به گفته دكتر "ديويد فيشر" سرپرست اين تحقيق، هنوز مشخص نيست كه آيا "فورسكولين" مي تواند به اندازه كافي در پوست انسان نفوذ كند و "ملانوسيت هاي" آن را فعال سازد يا نه؟ با اين حال اين احتمال وجود دارد كه فعال سازي مكانيزم برنزه سازي پوست در اثر مصرف دارو به محافظت نسبي از پوست در مقابل سرطان كمك كند.