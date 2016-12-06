افتتاح نمایشگاه نماز و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحالله حقیقی اظهار کرد: امروز در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد افتتاح نمایشگاه «نماز و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی» خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در محل دائمی عرضه محصولات فرهنگی ارشاد دایر شده است، افزود: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه با بخشهای جنبی متعددی در نظر گرفتهشده است که ازجمله آنها میتوان به آموزش محتوایی قرائت، گفتمان نمازی، کتاب و محصولات فرهنگی و غیره اشاره کرد.
حقیقی با اعلام اینکه پیش اجلاسهای نماز نیز در آموزشوپرورش دانشگاهها و مراکز علمی با اعزام مبلغین و مدرسان برگزارشده است، اضافه کرد: در کنار این نمایشگاه، بخشهای فرهنگی و هنری، نمایش فیلم کوتاه و تئاتر خیابانی نیز تدارک دیدهشده است.
گفتنی است؛ نمایشگاه نماز و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از امروز ۱۶ تا ۲۱ آذرماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر و بازدید برای عموم آزاد است.
استان البرز روز پنجشنبه هجدهم آذرماه به مدت یک روز نیز میزبان اجلاس ملی نماز در کشور خواهد بود، در این گردهمایی دینی - مذهبی، ائمه جماعات، مسئولان ملی و استانی سراسر کشور و استانداران نیز حضور خواهند داشت.
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