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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

آغاز ثبت نام شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از اواخر آذر

آغاز ثبت نام شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از اواخر آذر

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از ثبت نام شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از اواخرماه جاری( آذرماه) انجام خواهد شد.

حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام شانزدهمین دوره از اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از اواخر آذر ماه در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir آغاز می شود و بعد از انجام قرعه کشی، اعزام ها از اول بهمن ماه شروع و تا آخر فروردین ماه سال ۹۶ ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: هنوز میزان ظرفیت شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان مشخص نیست، ولی تلاش می کنیم که کاهشی نسبت به دوره قبل نداشته باشیم.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: در نظر داریم تا دانشجویانی که خواهان برنامه ریزی ازدواج در نجف و کربلا هستند را در شانزدهمین دوره اعزام ها بدون انجام قرعه کشی به عتبات اعزام کنیم، البته برای گروه های دانشجویان دختر مجرد، دانشجویان پسر مجرد، متاهلین، اساتید و کارمندان قرعه کشی صورت می گیرد.

کد مطلب 3842219
زهرا سیفی

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