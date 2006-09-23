معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: دولت در بخشنامه جديدي از ما خواسته است كه پروژه‌هاي داراي مشكل فاينانس و كمبود اعتبار را اعلام كنيم.

صادق افشار اعلام كرد: پروژه احداث آزاد راه تهران- شمال يكي از پروژه هاي داراي مشكل فاينانس است، زيرا سرمايه گذار چيني هنوز ضمانت نامه قانوني براي اين طرح ارايه نكرده است.

وي ابراز اميدواري كرد كه بخشي از اعتبار اين پروژه نيز از محل حساب ذخيره ارزي تامين اعتبار شود.

به گزارش مهر، در عين حال، مجوز انتشار 30 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال صادر شده است.

چيني ها براي احداث 7 قطعه از آزادراه تهران-شمال ( منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانك) كه حدود 32 كيلو متر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز ( منطقه چهارم از سرراهي دشت نظير تا چالوس) كه 20 كيلومتر مي باشد توسط شركت هاي داخلي در حال احداث است.

گفتني است، در صورت آغاز به كار چيني‌ها در فاز اول احداث آزادراه تهران-شمال، اين فاز ظرف مدت 5/3 سال احداث خواهد شد.