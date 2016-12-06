به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی- هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان، «ترکش لغزنده» عنوان کتابی است که در فضای حاشیهای جنگ میگذرد و به بازخوانی سه نسل از یک خاندان می پردازد.
کتاب «ترکش لغزنده» در مجموعه کتابهای قفسه آبی نشر چشمه با قیمت ۱۰۵۰۰ تومان منتشر شده است و از آثار دیگر دولتشاه می توان به «خویشخانه» و «این بازی کی تمام میشود» اشاره کرد.
«ترکش لغزنده» از آیت دولتشاه در چهل و ششمین نشست از سلسله نشستهای «ترنم قلم» با حضور نویسنده رمان، محمدرضا گودرزی و سید منیرالدین بیرونی در بوته نقد قرار میگیرد.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه می توانند ۲۳ آذرماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، خیابان گلستان، پایین تر از میدان هلال احمر مراجعه کنند.
نظر شما