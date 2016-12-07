مهدی پاشازده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور سازی اظهار کرد: بازی بین تیم‌هایی که بالای جدول هستند و مدعی قهرمانی، همیشه حساس است و این نوع بازی‌ها می‌تواند آبستن حوادث پیش بینی نشده هم باشد. اما امیدوارم که در این بازی فقط شاهد کیفیت بالای فنی از سوی دو تیم باشیم.

وی افزود: به لحاظ فوتبالی قبل از بازی نمی‌توان گفت کدام تیم بر دیگری برتری دارد. شرایط بازی به نوعی است که تنها حوادث آن می‌تواند نتیجه را رقم بزند. هر دو تیم ابزاری دارند که با استفاده از آن ابزار قابلیت پیروز شدن در این بازی بزرگ را دارند. پیش بینی روند بازی قبل از شروع مسابقه کاری بسیار سخت و دشوار است.

مدافع پیشین استقلال گفت: هم با امیر قلعه نویی و هم با علیرضا منصوریان در استقلال همبازی بودم و از سال‌های دور هر دو را خوب می‌شناسم و به تفکرات‌شان هم آشنایی دارم. این دو مربی یک ویژگی مشترک دارند و آن هم این است که در چنین بازی‌هایی پا پس نمی کشند و برای پیروز شدن همه تلاش خود را می‌کنند. این ویژگی مشترک می‌تواند عاملی برای زیبا شدن این بازی بزرگ باشد.

پیشکسوت استقلال در خصوص حاشیه‌های ایجاد شده برای مهدی رحمتی بر سر عکس منتشر شده وی گفت: عجیب است که این پرونده الان مطرح می شود. معتقدم که این حاشیه‌ها همانطور که می‌تواند تمرکز استقلال یا رحمتی را بر هم بزند و به ضرر این تیم شود، می‌تواند برعکس هم عمل بکند. یعنی به تیم استقلال و رحمتی انگیزه‌های مضاعفی برای این بازی بدهد.

پاشازاده گفت: البته به نظر من حالت دوم محتمل تر است و استقلالی‌ها با انگیزه‌های بیشتری برای این بازی به میدان می‌روند. حتی این اتفاقات هواداران استقلال را هم برای حمایت از تیم شان تحریک کرده و باعث می‌شود که استقلالی‌ها حمایت بسیار بیشتری از تیم شان بکنند.

وی در خاتمه گفت: بعنوان یک استقلالی دوست دارم استقلال در این بازی برنده بازی باشد و بتواند خودش را به صدر جدول نزدیک تر کند.