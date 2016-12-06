احتمال شرکت «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا که تا پیش از انتخابات سال ۲۰۱۶ حدس و گمان های زیادی در مورد حضورش در رقابت های ریاست جمهوری آمریکا زده می شد و در نهایت از قدم گذاشتن در این عرصه خودداری کرد، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ وجود دارد.

بایدن که هم اکنون ۷۴ سال سن دارد در ادامه افزود با این که این تصمیم را دارد؛ اما هنوز نظرش قطعی نیست. بایدن تاکنون دو بار به عنوان معاون اوباما در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حضور داشته است.

وی پیشتر در سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۸ به دنبال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود؛ اما در هر دو سال در ابتدای روند انتخابات کناره گیری کرد.