به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظر المهدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره کاهش ۴ درصدی سرقت در کشور طی امسال اظهار داشت: همچنین در این مدت شاهد کاهش ۲۴ درصدی نزاع و درگیری در کشور بوده ایم.

وی به افزایش کشفیات مواد مخدر در کشور اشاره کرد و گفت: رویکرد پلیس در کشور استفاده از روش های تشویقی، ترغیبی و تسهیلی در زمینه رفع آسیب های اجتماعی است.

معاون اجتماعی ناجا در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با این وجود پلیس با افرادی که اصرار بر هنجارشکنی در کشور داشته باشند اقدامات سلبی و برخوردی را خواهد داشت.

سردار منتظر المهدی با اشاره به افزایش گشت های برخورد با آسیب های اجتماعی در کشور بیان داشت: یکی از آسیب های اجتماعی در کشور سرقت خرد بوده که عمده آنها توسط معتادان متجاهر صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد سرقت های خرد در کشور توسط معتادان متجاهر صورت می گیرد افزود: هم اکنون جمعیت معتادان کشور به طور خوشبینانه ۲ میلیون نفر است.

معاون اجتماعی ناجا در ادامه سخنان خود به فعالیت پلیس فتا در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد جرائم اینترنتی در کشور مربوط به کلاهبرداری های مالی است که به طور عمده همه این جرائم توسط پلیس فتا کشف می شود.

سردار منتظر المهدی همچنین از کاهش ۱۰ درصدی سرقت بانکها در کشور خبر داد.