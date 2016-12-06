به گزارش خبرگزاری مهر، «اندی بارت» با بیان اینکه سومین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان از همه نظر عالی بود که با قهرمانی برای نماینده آمریکا به پایان رسید، گفت: نتایج را نمی توان پیش بینی کرد. در برخی از کشتی های دیدار فینال اصلا فکر نمی کردیم پیروز باشیم و برتری رسیدیم . البته در مقابل در برخی دیگر از رقابت ها نیز که به پیروزی مطمئن بودیم، باختیم.

وی ادامه داد: دیدار ما در فینال با تیم بیمه رازی، مصافی بود که در تاریخ ثبت می شود، برای این تیم وکشتی گیران بیمه رازی احترام زیادی قائلیم و به نظر من این تیم کشتی‌گیران بسیار خوبی را در اختیار داشت.

مدیر باشگاه تایتان مرکوری تصریح کرد: دیدار فینال بسیار جذاب بود و کشتی گیران برای کسب پیروزی سرسختانه مبارزه کردند و این موضوع جذابیت خاصی برای تماشاگران داشت. جام باشگاه ها رقابتی است که قطعا از سوی مخاطبین مورد توجه قرار می گیرد و باعث می شود مردم علاقه بیشتری به کشتی پیدا کنند.

وی در مورد برگزاری جام باشگاه های جهان افزود: ما برای میزبانی این رقابت ها در کشورمان مذاکراتی را با مسئولین فدراسیون کشتی ایران داشتیم. البته هنوز جواب قطعی نگرفتیم و حتی اگر امسال هم نشد، قطعا برای سال آینده و سال های دیگر میزبان این مسابقات خواهیم بود.

بارت در مورد لزوم برگزاری این مسابقات در سطح دنیا تصریح کرد: هر قدمی که برای کشتی برداشته شود و اطلاع رسانی برای مردم داشته باشد، به نفع کشتی است و به هدف حفظ کشتی در المپیک کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما برخی مسابقات نمادین برگزار می کنیم که مورد توجه رسانه و تلویزیون قرار می گیرد و برای مخاطب بسیار جذاب است. به عنوان مثال رقابت های میدان تایمز که مسابقه ای دوستانه است و اقدام مثبتی برای پیشرفت کشتی و حفظ آن در المپیک خواهد بود. ضمن اینکه این گونه اقدام ها مانند جام باشگاه ها می تواند به ورود اسپانسرهای بزرگتر به کشتی بیانجامد.

بارت در پایان خاطرنشان کرد: جام باشگاه های جهان می تواند در آینده ای نزدیک جایگاه ویژه ای در کشتی دنیا پیدا کند. همچنین با این روند شاهد حضور بیشتر کشتی گیران و کشورهای مطرح دنیا در این مسابقات خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور ۱۲ تیم طی روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه در سالن لوکوموتیو شهر خارکف اوکراین برگزار شد که در پایان تیم تایتان مرکوری آمریکا نایب قهرمان دو دوره گذشته، در دیدار فینال ۴ بر ۳ تیم بیمه رازی قهرمان دو دوره قبلی را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید.