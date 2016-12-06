به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان امروز سه شنبه در همایش یاروان وقف استان کرمانشاه که در محل سالن بهمن دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه برگزار شد، ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: با توجه به اینکه دهه وقف را پشت سر گذاشتیم و امروز آخرین روز آن است و طبق روال هر ساله همایش وقف و رسانه و یاوران وقف را در آخرین روزهای این ایام داریم.

وی تصریح کرد: هر ساله همایش وقف و رسانه را برگزار می کردیم اما با توجه به اینکه اصحاب رسانه زحمات زیادی را در ترویج وقف داشته اند، یاوران وقف محسوب می شوند و به همین دلیل همایش امسال تحت عنوان یاوران وقف برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به ثمرات وقف در جامعه و هم چنین مشکلات موجود در سطح جامعه بر ترویج این فرهنگ تاکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت مالی کشور و دولت، بدون مشارکت مردم امورات جامعه نمی گذرد.

وی اشاره ای به پیشینه وقف داشت و گفت: در گذشته نیز اماکنی چون مدارس، بیمارستان ها، حوزه های علمیه و... نیز با وقف اداره می شدند و بسیاری از بیمارستان های کشور سبقه تاریخی آنها وقفی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تاکید کرد: هم اکنون که کشور و دولت با مشکلات مالی مواجه است باید به سراغ وقف برویم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی وقف است و می توان با آن به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک کرد.

عباسیان با اشاره به تحریم ها و اثرات آن بر وضعیت نظام اقتصادی کشور گفت: این تحریم ها بر بسیاری از نهادها و ادارات اثر گذاشت اما تنها نهادی که دچار مشکل نشد اداره اوقاف بود.

وی با اشاره به بودجه دولت برای سال آتی گفت: همانطور که می دانید بخش اعظم بودجه دولت صرف دستمزدها می شود و مشکلات مالی نیز وجود دارد. لذا مسئولین اعم از دولت، رئیس جمهور، وزرا و... باید برای رفع مشکلات جامعه به سراغ وقف بروند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بار دیگر بر ترویج فرهنگ وقف به عنوان سنت نبوی که از دیر باز بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی را مرتقع کرده است تاکید کرد.

وی افزود: عده ای هستند که اگر ببینند صادقانه به وقف عمل می شود و شیرینی های آن را ببینند پیش قدم می شوند و مشکلات جامعه را با وقف های جدید مرتفع می کنند.

حجت الاسلام عباسیان در پایان از کسانی که در ترویج فرهنگ وقف جامعه را یاری می کنند تقدیر کرد و این همایش را برنامه ای برای تشکر و قدردانی از آنها دانست.