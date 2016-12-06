به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی ایثار و فرهنگ عمومی با موضوع «بازخوانی کارکردگرایانه ایثار در نظام اجتماعی بر اساس مبانی نظری اسلام» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور امین جلال‌منش مدرس حوزه و دانشگاه و معاون جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار شد.

در ابتدای این نشست تخصصی؛ جلال‌منش ایثار را عالی‌ترین نوع مسئولیت اجتماعی دانست و در بیان مفهوم‌شناسی ایثار گفت: ایثار تقدم دادن دیگران و مؤمنین بر خود است. فداکردن امور مهم برای انجام تکلیف اهمّ و نثار خون و مال و عزیزان و جایگاه و... برای انجام اوجب واجبات است همانگونه که امام حسین(ع) نثار فرمودند. ایثار را فداکاری برای کسب رضایت الهی دربرابر رضایت نفس و بر اساس مبانی اسلام، تقدم دادن حقوق و معیّت حاکمیت الهی بر منیّت و حاکمیت نفس است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آیات قرآن، بالاترین مرتبه احسان را ایثار بیان کرد و گفت: برای دستیابی به جامعه متعالی، متمدن و پیشرفته، باید ابتدا فرهنگ ایثار در جامعه تجلی یابد. ایثار عالی‌ترین خصلت انسانی است و چیزی جدا از دیگر خصلت‌های انسان نیست؛ اگر دنبال تمدن اسلامی هستیم باید ایثار را که خصلت عالی انسانی است در همه شئون زندگی و برنامه‌های آموزشی و تربیتی به‌کار بگیریم.

وی با بیان اینکه جهت ایثار به‌ویژه در جامعه توحیدی مهم است، گفت: فداکاری و ایثار باید برای کسب رضای خدا باشد.

جلال‌منش در ادامه به مفهوم ایثار از منظر حضرت علی(ع) پرداخت و گفت: از منظر امام علی (ع) ایثار عالی‌ترین خصلت انسانی و خوی نیکان است. ایثار بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان است و برترین عبادت و شکوهمندترین آقایی است.

وی افزود: امام علی (ع) ایثار را برترین سخاوت می‌دانند و سفارش می‌کنند که با دیگر مردمان به انصاف رفتار کن و با مؤمنان به ایثار.

جلال‌منش در ادامه بحث به آثار فردی ایثار اشاره کرد و گفت: ایثار از جنبه فردی دارای اثر تربیتی است و باعث نفی شرک و خودپرستی می‌شود؛ محبوب خالق شدن، محبوب خلایق و گره گشا شدن، دافع مرگ بد و باعث افزایش عمر و حاکم شدن در بهشت جاودان از دیگر آثار فردی ایثار است.

جلال‌منش همچنین به آثار اجتماعی ایثار نیز اشاره کرد و گفت: ایثار از منظر اجتماعی موجبات دفع آسیب‌های اجتماعی و به تبع تحقق سعادت جامعه را در پی دارد. احیای ارزشمداری در جامعه به جای فردگرایی، تکثیر نیکی در جامعه، تولید امنیت روانی درونزای اجتماعی، افزایش تولید عاطفه جوشان اجتماعی و آراستگی فرهنگ جامعه در مسیر پیشرفت و ایجاد تمدن از دیگر آثار اجتماعی ایثار است بنابراین بابد سیاستگزاران ما درامر فرهنگ، در باره موضوع ایثار اندیشه ورزی کنند و عالمان ایثارگر را تربیت کنند.

جلال‌منش تأکید کرد: ایثار عالی‌ترین سطح انسانی است و ابزاری است برای تحقق ولایت الهی بنابراین جامعه‌ای که ایثار و فداکاری در آن جایی نداشته باشد، به آقایی و اقتدار نخواهد رسید.

این محقق در پایان گفته‌هایش به نقش دفاع مقدس در اشاعه فرهنگ ایثار و فداکاری اشاره کرد و گفت: دوران دفاع مقدس زمینه ای بود که روحیه فداکاری به نحو والا و شایسته ای تجلی یابد و موج عظیمی را در تمام اقشار جامعه به وجود آورد و فرصتی را به وجود آورد تا بتوانیم به قله‌های بلند ایثار دست یابیم.