مجبور به قطع ۱۷۰۰ اصله درخت در پارک چیتگر شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مولایی شهردار منطقه ۲۲ در صحن علنی شورای شهر گفت: یکی از انتقادها کمبود روشنایی در منطقه است که وقتی با رئیس اداره برق تماس گرفتیم مبنی بر اینکه چرا برق پارک ها که محل عمومی است، قطع کرده اید به ما پاسخ دادند ما تکلیفی در این خصوص نداریم و هزینه برق باید پرداخت شود.

وی با اشاره به زیرساخت ها نیز افزود: یکی از تاکیدات ما بحث تامین فاضلاب منطقه است؛ موضوعی بسیار حساس است که در این زمینه ۴ قطعه زمین برای ایجاد تصفیه خانه و ۹ قطعه زمین برای مخزن به اداره آب و فاضلاب اراده دادیم.

مولایی تصریح کرد: در این حوزه زیرساخت ها تامین شده و اداره فاضلاب باید در خصوص ساخت آن اقدام کند.

شهردار منطقه ۲۲ در پاسخ به انتقاد از قطع درختان در بوستان چیتگر نیز گفت: بنا به دلایلی مجبور شدیم ۱۷۰۰ اصله درخت را قطع کنیم اما تعهد دادیم که ۵۰ هزار اصله درخت در این بوستان کاشته شود.

وی افزود: از همه حاضران دعوت می کنم اسفندماه از این بوستان دیدن کنند تا در جریان روند کاشت این درخت ها قرار بگیرند.

دریاچه چیتگر به خوبی اداره نمی شود

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: بهره برداری از دریاچه چیتگر به سازمان بازنشستگی شهرداری داده شده اما این مجموعه خوب اداره نمی شود و ضرورت دارد نسبت به اداره آن چاره اندیشی جدی کنیم.

محسن سرخو اضافه کرد: از سازمان اتوبوسرانی نیز انتقاد داریم زیرا شبکه حمل و نقلی برای اتوبوسرانی پیش بینی شده اما بودجه ای برای تامین اتوبوس اختصاص نیافته است.

نمی توان مشکلات منطقه ۲۲ را به گردن قبلی ها انداخت

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: منطقه ۲۲ یک فرصت استثنایی بود که تبدیل به منطقه ای نمونه شود اما این فرصت عملا از دست رفت.

محمد سالاری گفت: در زمان طراحی برای منطقه ۲۲ همایش های مختلفی با حضور متخصصان برگزار شد و قرار شد همه ساخت و سازها بر مبنای استانداردهای کامل ایجاد شود. منطقه ۲۲ در زمانی ایجاد شد که طرح جامع و تفصیلی وجود داشته لذا نمی توان معضلات آن را به گردن قبلی ها انداخت.

وی با تعجب از صحبت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه زمین برای ساخت مدرسه در منطقه ۲۲ وجود ندارد گفت: از ابتدا قرار بود ۷۰ درصد املاک برای تامین سرانه های اساسی صرف شود اما سئوال این است که این زمینه ها چه شده است؟

هیئت رئیسه شورا باید برای رفع مشکلات منطقه ورود کند

نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به انتقادات متعدد در منطقه ۲۲ در حوزه های آموزش و پرورش، آب و فاضلاب، برق، ترافیک و ... گفت: هیئت رئیسه باید در این زمینه فکری اساسی کند و ورود جدی داشته باشد.

مرتضی طلایی افزود: با توجه به اینکه مشکلات منطقه ۲۲ در آینده بیشتر خواهد شد، گفت: ضروری است از هم اکنون جلسات متعدد با مسئولان ذیربط برگزار شود.