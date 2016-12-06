ترجمه فارسی آثار برگزیده جایزه «اُهنری ۲۰۱۵» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان، کتاب داستان‌های برگزیده جایزه «اُهنری» را در قالب کتابی با عنوان «هم‌سرایان خیابان کینگزلی» منتشر کرد.

مجموعه داستان «هم‌سرایان خیابان کینگزلی» تازه‌ترین اثر منتشر شده از مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه ادبی اُ. هنری است که شامل ۱۰ داستان کوتاه از تازه‌ترین تألیفات نویسندگانی انگلیسی زبان در آمریکای شمالی است که از نظر هیئت داوران این جایزه به عنوان برترین داستان‌های سال میلادی گذشته شناخته شده و به رسم هر ساله در قالب یک کتاب گردآوری و منتشر شده است.

تنهایی ناشی از سستی ساختار خانواده و طلاق دستمایه برخی از داستان‌های این مجموعه است که طی آن به شکلی تحسین‌برانگیز دردها و فضای وهم‌آلود زندگی در بستر طلاق به تصویر کشیده شده است.

داستان‌های این مجموعه را با توجه به زمان نوشته شدنشان باید به شکلی عجیب دارای محوریتی کم و بیش یکسان با موضوع انسان در بستر اجتماع و خانواده دانست. انسان‌هایی که گاه از تنهایی خود قصه می‌گویند و گاه از چهره‌ای که اجتماع از آنها ساخته و البته چهره‌ای که آنها به اجتماع می‌دهند حرف می‌زنند و نیز انسان‌هایی که سعی دارند فریاد بزنند برای زندگی راه‌های دیگری جز ساختار فعلی زیستی تعریف شده در جوامع صنعتی شده غرب نیز موجود است.

این مجموعه از حیث زبانی نمایشی است از تازه‌ترین سبک و سیاق‌های مورد پسند نویسندگان آمریکای شمالی برای بازی‌ با کلمات، موقعیت‌ها و حرکت‌ در بستر داستان و نیز نمایشی از دل‌مشغولی‌های انسان در کلانشهر دهکده جهانی.

انتشارات کتاب نیستان مجموعه داستان «هم‌سرایان خیابان کینگزلی» را با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان و در ۲۳۶ صفحه منتشر کرده است.