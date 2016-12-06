قرآن راه همکاری و تعامل را در فضای دین معرفی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی ظرفیت های تعاملی دنیای اسلام و مسیحیت» با سخنرانی حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست مسئول انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه و حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی در این نشست تخصصی که به بهانه برگزاری دهمین دور گفتگوهای دینی ایران و واتیکان و دیدار هیئت ایرانی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برگزار شده بود، بیان داشت: قرآن راه همکاری و تعامل را در فضای دین معرفی و مشخص کرده است، عرصه کتاب عرصه وحدت است و خداوند دین را از یک جایگاه واحد معرفی کرده است.

وی با بیان این مطلب که نباید عملکرد پیروان ادیان را با اصل دین یکسان ببینیم اذعان داشت: قرآن مسیر تفکر ما را روشن کرده و بیان داشته است که چهره آسمانی دین یکی است و لذا کثرت از ناحیه انسان و پیروان ادیان است.

حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی بیان داشت: این انسان است که کثرت را حجاب وحدت قرار داده است در نتیجه رسالت ما این است که این کثرتها را کنار بگذاریم و با دنبال کردن مسیر اصیل دین به آن حقیقت واحد برسیم.