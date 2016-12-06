۶ مفقودی در حادثه قطار سمنان بر اساس اعلام راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد سازمان پزشکی در حوادث اخیر، گفت: سازمان پزشکی قانونی دو هفته پر کاری داشت، حجم حادثه حله بسیار وسیع و حجیم بود.

وی با اشاره به سوختگی و غیرقابل تشخیص بودن اجساد شناسایی حادثه حله، گفت: قطعاتی از اجساد سوخته به پزشکی قانونی ارجاع داده شد و با توجه به اینکه امکان شناسایی ظاهری غیرممکن بود. با توجه به اینکه شهدا این حادثه غالبا خوزستانی بودند، به پزشکی قانونی استان برای اخذ دی ان ای اعلام آماده باش داده شد.

وی به حضور مسئولان در مرکز پزشکی قانونی کهریزک اشاره و تصریح کرد: در این بازدید مسئولان تصمیم گرفتند تشییع با کد و به طور همزمان صورت گیرد که پس از شناسایی و احراز هویت، اجساد دفن شوند.

شجاعی با اشاره به فعالیت ۲۴ساعته مرکز پزشکی قانونی کهریزک، گفت: ظرف ۴روز، کار تشخیص هویت پیکرها انجام شد تا قبل از تشییع احراز هویت صورت گیرد تا هر پیکر با اسم و هویت مشخص تدفین شود. در حادثه حله، از بین قطعات و افراد و خانواده هایی که مراجعه کردند، ۵۷ نفر شناسایی و تشخیص هویت شدند که از این تعداد یک پیکر عراقی و یک پیکر افغانی است.

شجاعی تصریح کرد: ۴۰ هزار تطبیق دی ان ای برای شناسایی اجساد شهدای حله صورت گرفت.

وی افزود: از حادثه قطار سمنان هم ۴۳ نفر شناسایی شدند. کار تطبیق بسیار سخت و مشکل است. در رابطه با حادثه قطار در سه مرحله و در هر مرحله دو هزار و ۹۵۰ مورد اخذ و شناسایی انجام شد. برای برخی از پیکرها چند بار نمونه گرفته شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اعلام اولیه راه آهن در خصوص مفقودی های حادثه قطار سمنان گفت: راه آهن اعلام کرده بود ۴۹ مورد مفقودی اعلام شده که مربوط به راه آهن است و باید بررسی انجام شود ما فقط ۴۳ مورد را شناسایی کرده ایم. ۶ خانواده نمونه داده اند که با نمونه ها انطباق ندارد.