فرافكني و ادعاهاي بي اساس يك مقام آمريكايي درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، جان نگروپونته در حاشيه كنفرانسي كه توسط مركز پژوهشي "اكسفورد آناليتيكا" برگزار شد در گفتگو با رويترز و روزنامه اينترنشنال هرالد تربيون اظهارداشت :"ما معتقديم كه ايران روند تكذيب و فريب را در پيش گرفته است. آنها تلاش زيادي را صرف مي كنند و ما معتقديم كه آنها مقاصد واقعي خود را از ما مخفي نگه داشتند".



با وجودي كه ايران برنامه هسته اي صلح آميز خود را تحت نظارت مستمر آژانس بين المللي انرژي اتمي دنبال مي كند و آژانس هم تا كنون با وجود ادعاهاي بي پايه واساس آمريكا مبني بر تلاش تهران براي دستيابي به بمب اتمي، هيچ مدركي نتوانسته است، ارائه كند، اين مقام آمريكايي افزود:"هميشه كار و تلاش زيادي وجود داشته است و ما بايد تلاش كنيم و بفهميم كه آنها (ايرانيها ) در زمينه هسته اي مشغول چه كاري هستند. به عوان مثال، يك سوال عمده وجود دارد: آيا آنها يك برنامه نظامي سري دارند؟ يا اينكه تنها مشغول فعاليتي هستند كه به سازمان ملل اعلام شده است ؟ كه بايد گفت اين سوال بسيار بسيار مهم است ".

جان نگروپونته در پاسخ به اين سوال كه آيا واشنگتن معتقد است ايران درواقع درحال انجام يك برنامه سري نظامي است يا نه ؟ پيش از پاسخ،مكثي كرد و ادعا كرد :" آنها مطمئنا در گذشته چنين كاري را داشتند و مطمئنا درگذشته روند فريب و تكذيب را درباره آن چيزي كه انجام مي دادند درپيش گرفتند" .



رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا تحريم عليه ايران سبب افزايش بي سابقه بهاي نفت خواهدشد يا نه؟ گفت :"من تصور مي كنم كه اين امر بستگي به نوع تحريمهايي دارد كه ما بر سر آنها توافق كرديم."



اين مقام آمريكايي درباره نوع تحريمهايي كه سازمان ملل در جستجوي آن است، با وجود مخالفت گسترده جامعه بين المللي با هرگونه اقدام تنش آفرين و خصمانه از جمله تحريم و تاكيد آنها بر ضرورت حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران، اظهارنظري نكرد، اما ادعا كرد كه واشنگتن شاهد توافق گسترده بين المللي براي تحريم عليه ايران است .

تحليلگران انرژي معتقدند كه اگر ايران نفت خود را از بازار بيرون بكشد و كشورهايي مانند ونزوئلا نيز از توليد نفت خودداري كنند، بهاي نفت شاهد افزايش بسيار زيادي خواهد بود .



با وجود اينكه آمريكا درصدد اعمال فشار درجهت اعمال تحريم عليه ايران است، اما كشورهاي چين، روسيه و برخي كشورهاي اروپايي با تحريم عليه ايران مخالفند و خواهان حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران هستند .



با وجود ادعاهاي آمريكا، كشورهاي غربي در نشستهاي اخير خود در نيويورك نتوانستند، اختلافات خود را بر سر اعمال تحريم عليه ايران كاهش دهند و اختلافات همچنان پابرجاست .