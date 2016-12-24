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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

«خانم جولی» مشکلات و روزمرگی‌های زنان را روایت می‌کند

«خانم جولی» مشکلات و روزمرگی‌های زنان را روایت می‌کند

«خانم جولی»، مجموعه داستان زهرا بیگدلی مشکلات و روزمرگی‌های زنان را روایت می‌کند و از منظری تازه به این موضوع می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهرف «خانم جولی» مجموعه‌ای از هشت داستان کوتاه و مدرن است که تصویری از زن معاصر، مشکلات و روزمرگی‌هایش اراِِِئه می‌­دهد. معضلات زندگی مستقل زنان و جسارت‌های زنانه‌ای که گاهی مجبور به سرکوب آن­ها می‌شوند.

زهرا بیگدلی در این داستان‌­ها دست به تجربه تازه ای زده؛ شخصیت‌هایی که او خلق کرده گاهی آشنا و گاهی ناآشنا هستند، اما مسایل و دغدغه‌هایی که زنان این کتاب با آن دست و پنجه نرم میکنند، برای بسیاری از زنان ایرانی ملموس است.  

نویسنده در این کتاب به طبقه متوسط جامعه پرداخته و به آسیب‌های اجتماعی این طبقه توجه کرده است. از آنجا که نویسنده، روزنامه‌نگار هم هست در داستان «امتیاز ۱۹» به توصیف فضای خبرگزاری و دنیای خبرنگاران و روزنامه نگاران پرداخته است.

زهرا بیگدلی فارغ‌التحصیل رشته جامعه­‌شناسی است و سال‌هاست که، به عنوان روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در این عرصه فعالیت می‌کند. مطالعات جامعه‌شناختی زهرا بیگدلی باعث شده است که فضای قصه‌ها و سوژه‌های او آمیخته با نگاهی نو به جامعه در حال گذار ایران  باشد.

«خانم جولی» مجموعه داستان زهرا بیگدلی، در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 3842281

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