به گزارش خبرنگار مهرف «خانم جولی» مجموعهای از هشت داستان کوتاه و مدرن است که تصویری از زن معاصر، مشکلات و روزمرگیهایش اراِِِئه میدهد. معضلات زندگی مستقل زنان و جسارتهای زنانهای که گاهی مجبور به سرکوب آنها میشوند.
زهرا بیگدلی در این داستانها دست به تجربه تازه ای زده؛ شخصیتهایی که او خلق کرده گاهی آشنا و گاهی ناآشنا هستند، اما مسایل و دغدغههایی که زنان این کتاب با آن دست و پنجه نرم میکنند، برای بسیاری از زنان ایرانی ملموس است.
نویسنده در این کتاب به طبقه متوسط جامعه پرداخته و به آسیبهای اجتماعی این طبقه توجه کرده است. از آنجا که نویسنده، روزنامهنگار هم هست در داستان «امتیاز ۱۹» به توصیف فضای خبرگزاری و دنیای خبرنگاران و روزنامه نگاران پرداخته است.
زهرا بیگدلی فارغالتحصیل رشته جامعهشناسی است و سالهاست که، به عنوان روزنامهنگار و فعال مدنی، در این عرصه فعالیت میکند. مطالعات جامعهشناختی زهرا بیگدلی باعث شده است که فضای قصهها و سوژههای او آمیخته با نگاهی نو به جامعه در حال گذار ایران باشد.
«خانم جولی» مجموعه داستان زهرا بیگدلی، در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما