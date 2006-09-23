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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۳

در دو برنامه

" سمت تاريك كلمات " سناپور نقد مي شود

" سمت تاريك كلمات " سناپور نقد مي شود

مجموعه داستان " سمت تاريك كلمات " نوشته حسين سناپور فردا در برنامه نقد كتاب راديو بررسي و تحليل مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين مجموعه دربرگيرنده هشت داستان «دلم سنگين، زبانم تلخ»، «بركه من»، «با تو حرف مى زنم، با تو»، «بگذار همين طور ادامه پيدا كند»، «خانه بايد خانه باشد»، «خواب مژه هات»،«خيابان هاى نيمه شب» و «كابوس بيدارى» است كه جملگي مضاميني اجتماعي و سياسي را مطرح مي كنند.

ويژگي هاي كتاب در اتخاذ موضوعاتي يكسان با پرداخت هايي متفاوت است كه در رويكرد اجتماعي و انتقادي خود، از جدا افتادگي آدم ها و سرخوردگي انسان شهرنشين معاصر سخن مي گويد.

اين اثر بعد از كتاب هايي چون ويران مي آيي، نيمه غايب و با گارد باز، تازه ترين مجموعه حسين سناپور است كه توسط نشر چشمه منتشر شده است.

فارس باقري و رسول آباديان در برنامه نقد كتاب راديو فرهنگ روزهاي دوم و نهم مهر ماه ساعت 30/16 اين كتاب را نقد مي كنند.

کد مطلب 384229

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