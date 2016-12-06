نمایشگاه «باور» با هدف کاربردی کردن فناوری های شهری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بسترسازی جهت کاربردی کردن فناوری های نوین شهری و در راستای آشنایی مردم و مدیران با فناوریهای روز دنیا در زمینه مباحث شهری و نحوه استفاده از آنها، نمایشگاه باور در محل ارگ جهان نمای اصفهان برگزار می شود. این نمایشگاه توسط مرکز فناوری های نوین شهری شهرداری اصفهان از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه برگزار خواهد شد.

نیلفروشان، رئیس مرکز فناوریهای نوین شهرداری در این خصوص اظهار داشت: با توجه به پیشرفت علمی و جهشی موجود در دنیا و در حوزه علم و صنعت و فناوری های نوین شهری که با شتاب فزاینده ای در حال وقوع است تصمیم به برگزاری نمایشگاه باور کرده ایم.

وی افزود: این نمایشگاه برای بومی سازی فناوری ها، تیکه بر توانمندی های داخلی و در راستای عمل به این رهنمودهای مقام معظم رهبری جهت زمینه سازی جهت نیل به اقتصاد دانش بنیان این نمایشگاه برگزار می شود.

نیلفروشان با بیان اینکه این نمایشگاه به صورت سلسله مراتبی برگزار می شود، افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی مردم با کاربرد اینگونه فناوری ها از نزدیک و فرهنگ سازی لزوم بهره برداری از دستاوردهای فناورانه توسط شهروندان و مدیران است.

رئیس مرکز فناوریهای نوین شهرداری افزود: با توجه به جهش فزاینده و تنوع فناوریها در دنیای امروز، مقرر گردید تا تیرماه سال آینده موضوعات متنوعی از قبیل دو چرخه ها و موتورهای برقی ساخت داخل، عمود پروازها و ربات ها،معماری دیجیتال همچنین نمایش برخی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و انجمن های مخترعان و... در نمایشگاه باور در معرض دید عموم قرار گیرد.

مشاور شهردار اصفهان رویکرد کلی این نمایشگاه را باور به توانمندی های داخلی و بومی سازی فناوری های نوین موجود در جهان از طریق مهندسی معکوس دانست و گفت : با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در خصوص انتقال فناوری، تلاش می شود فناوری های نمایش داده شده حتی الامکان بومی بوده یا یرنامه ریزی برای بومی سازی آنها انجام گیرد.

رئیس مرکز فناوری های نوین گذر از تکنولوژی های قدیمی و استفاده از فناوری های جدید را راهی غیر قابل بازگشت و گریز ناپذیر دانست و ابراز امیدواری کرد: با باور به توانمندی های داخلی بتوانیم بسیاری از موضوعات به ظاهر غیر ممکن را همچون تجربیات موفق گذشته به امری ممکن تبدیل سازیم.