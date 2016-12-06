عرضه برنامه ای برای طراحی و چاپ محصولات سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرینتیگ اینداستری، برنامه یاد شده که بر روی گوشی های مجهز به سیستم عامل ویندوز فون قابل نصب است ۳D builder نام دارد و اسکن، مشاهده، شخصی سازی و چاپ کردن مدل های سه بعدی را ممکن می کند.

برنامه یاد شده می تواند از دوربین گوشی برای طراحی مدل های سه بعدی دیجیتال از اشیای واقعی استفاده کند. نسخه سازگار با رایانه های شخصی این برنامه قبلا عرضه شده بود و حالا مایکروسافت آن را با گوشی های هوشمند سازگار کرده است.

مایکروسافت در ماه های اخیر دنیای محصولات سه بعدی را بسیار جدی گرفته و حتی نسخه ای سه بعدی از برنامه مشهور نقاشی خود موسوم به پینت را به نام Paint ۳D در دسترس علاقمندان قرار داده است. البته نسخه نهایی Paint ۳D هنوز عرضه نشده است.

از جمله امکانات این برنامه می توان به ابزار روان سازی و ساده سازی مدل ها، تعمیر و اصلاح خودکار آنها و قابلیت افزودن اشیای ساده به مدل های سه بعدی اشاره کرد. این برنامه از فرمت های مختلف فایل های سه بعدی مانند ۳MF، STL، OBJ، PLY و WRL پشتیبانی می کند.

کاربران این نرم افزار لزوما نباید یک چاپگر سه بعدی داشته باشند. آنها می توانند مدل های طراحی شده خود را از طریق این برنامه به محیط برنامه های دیگری بفرستند و آنها را با کیفیت و دقت کامل چاپ کنند. مایکروسافت حتی به کاربران امکان داده طراحی های خود را به صورت دوبعدی روی کاغذ چاپ کنند.

از جمله دیگر برنامه های محبوب برای طراحی مدل های سه بعدی می توان به Fusion ۳۶۰ & ۱۲۳D Catch و Scann۳D اشاره کرد.