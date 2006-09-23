  1. هنر
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

مدير كل دفتر حمايت از چاپ و نشر وزارت ارشاد در گفتگو با مهر :

ورود دستگاه هاي چاپ با عمر بالاي پنج سال غير قانوني است

ورود دستگاه هاي چاپ با عمر بالاي پنج سال غير قانوني است

ورود ماشين آلات چاپ با عمر بالاي پنج سال غير قانوني است ، اما در برخي موارد با ورود چنين دستگاه هايي موافقت مي كنيم .

جلال ذكايي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن اظهار بي اطلاعي از ورود دستگاه هاي باعمر بيش از پنج سال به كشور ،  گفت :  ما در وزارت ارشاد از ورود چنين دستگاه هايي با چنين مشخصاتي اطلاع نداريم  و از حوزه دفترحمايت از چاپ و نشر مجوز فعاليت براي چنين ماشين آلاتي صادر نشده است .

وي در ادامه افزود : اگر كسي اقدام به واردات ماشين هاي چاپ با عمر بالاي پنج سال اقدام كند كاري غيرقانوني انجام داده است مگر مواردي كه مجوز آن قبلا صادر شده است و درحال حاضر براي ادامه كار دچار مشكل شده اند كه اين موارد را به دليل اينكه براي صاحبان آن قبلا مجوز صادر شده و براي صاحبان آن حقوق " مكتسبه " ( ايجاد شده ) بوجود آمده ، با ورود اين دستگاه ها موافت مي كنيم .

مدير كل دفتر حمايت از چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه تصريح كرد : دليل اين كار اين است  كه  ممكن است افراد بعد از صدور مجوز ما به فروشنده بيعانه داده باشند و سرمايه گذاري صورت گرفته باشد و به اين خاطر نمي توانيم با چنين مواردي مخالفت كنيم و ما موظف به صدور اجازه فعاليت به چنين مواردي هستيم .

وي خاطرنشان كرد : بانك هاي عامل براي در اختيار قرار دادن وام فقط ماشن هاي نو را مي پذيرند و به ماشينهايي با عمر دو و يا سه سال هم وام تعلق نمي گيرد .

جلال ذكايي يادآور شد : از نظر وزارت ارشاد ماشيني كه پنج سال كار كرده است با توجه به شرايط كاري و اقتصادي ايران قابل استفاده است و مانعي از بابت پرداخت تسهيلات وجود ندارد اما بانك ها ضوابط خود را دارند و به حرف ما گوش نمي دهند .

کد مطلب 384231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها