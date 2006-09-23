ورود دستگاه هاي چاپ با عمر بالاي پنج سال غير قانوني است

جلال ذكايي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن اظهار بي اطلاعي از ورود دستگاه هاي باعمر بيش از پنج سال به كشور ، گفت : ما در وزارت ارشاد از ورود چنين دستگاه هايي با چنين مشخصاتي اطلاع نداريم و از حوزه دفترحمايت از چاپ و نشر مجوز فعاليت براي چنين ماشين آلاتي صادر نشده است .

وي در ادامه افزود : اگر كسي اقدام به واردات ماشين هاي چاپ با عمر بالاي پنج سال اقدام كند كاري غيرقانوني انجام داده است مگر مواردي كه مجوز آن قبلا صادر شده است و درحال حاضر براي ادامه كار دچار مشكل شده اند كه اين موارد را به دليل اينكه براي صاحبان آن قبلا مجوز صادر شده و براي صاحبان آن حقوق " مكتسبه " ( ايجاد شده ) بوجود آمده ، با ورود اين دستگاه ها موافت مي كنيم .

مدير كل دفتر حمايت از چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه تصريح كرد : دليل اين كار اين است كه ممكن است افراد بعد از صدور مجوز ما به فروشنده بيعانه داده باشند و سرمايه گذاري صورت گرفته باشد و به اين خاطر نمي توانيم با چنين مواردي مخالفت كنيم و ما موظف به صدور اجازه فعاليت به چنين مواردي هستيم .

وي خاطرنشان كرد : بانك هاي عامل براي در اختيار قرار دادن وام فقط ماشن هاي نو را مي پذيرند و به ماشينهايي با عمر دو و يا سه سال هم وام تعلق نمي گيرد .

جلال ذكايي يادآور شد : از نظر وزارت ارشاد ماشيني كه پنج سال كار كرده است با توجه به شرايط كاري و اقتصادي ايران قابل استفاده است و مانعي از بابت پرداخت تسهيلات وجود ندارد اما بانك ها ضوابط خود را دارند و به حرف ما گوش نمي دهند .