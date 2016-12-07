معروف شدن به قیمت تغییر قیافه!

مجله مهر: «جک ما» یکی از چهرههای خیلی شناخته شده در چین است، اما نه به خاطر زیبایی بیش از اندازه! بلکه او دومین مرد ثروتمند چین است. کافی است نام او را در اینترنت جستوجو کنید تا با انبوهی از اطلاعات و عکسهای او روبرو شوید. جک یکی از آدمهای معروف چینی است که زندگیاش هم زیر ذرهبین رسانههاست.
هوآهنگ جین، پیش از انجام عمل جراحی
در این میان برخی از افراد برای اینکه معروف شوند دست به کارهای عجیبی میزنند، هوآنگ جیان حاضر شده ۱۴۵ هزار دلار (بیش از ۵۶۵ میلیون تومان) برای عمل جراحی خرج کند تا شبیه این مرد میلیاردر شود و احتمالا هم در رسانهها معروف شود!
او را در یکی از سایتهای کارآفرینی پیدا میکنند و وقتی میفهمند تنها برای اینکه شبیه به «جک ما» باشد، حاضر شده زیر تیغ جراحی برود و پول زیادی هم بپردازد، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و کامنتهای منفی زیادی برایش فرستاده شد.
جک ما، دومین مرد ثروتمند چین
با این حال هوآنگ از این کار راضی است و میگوید صورتش هنوز جای کار دارد و در چند عمل باقی مانده بیشتر شبیه به جک میلیاردر میشود.
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