بند ضد آرسنالی عجیب در قرارداد بازیکن تیم فوتبال لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، در قرارداد «روبرتو فیرمینو» بازیکن تیم فوتبال لیورپول، بند رهاسازی عجیبی وجود دارد که در پی آن هر باشگاهی به جز آرسنال می تواند با پرداخت ۹۸ میلیون یورو این بازیکن را به خدمت بگیرد.

سال ۲۰۱۳ «لوئیس سوارس» بازیکن لیورپول بود و در آن سال آرسنال پیشنهادی معادل جریمه فسخ قرارداد سوارس با این باشگاه، یعنی ۴۰ میلیون پوند به اضافه یک میلیون پوند بیشتر، ارائه دادند. این بازیکن اروگوئه ای به آرسنال نرفت اما این اتفاق به قدری «قرمزها» را بر آشفته کرد که «جان هنری» مدیر عاملشان در صفحه شخصی اش نوشت: فکر می کنید آنها در ورزشگاه امارات چه چیزی (مواد مخدر) مصرف می کنند؟

اکنون به نظر می رسد لیورپول با گنجاندن این بند در قرارداد فیرمینو، قصد تلافی کردن دارد.

فیرمینو که از باشگاه هوفنهایم به «آنفیلد» آمده است، قرارداد بلند مدت خود را در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ با این باشگاه به ثبت رساند.

وی فصل اول حضورش در لیگ برتر ۱۰ گل در ۳۱ بازی به ثمر رساند و در فصل ۱۷-۲۰۱۶ با زدن پنج گل و ارسال سه پاس گل در ۱۳ بازی، خود را در دسته گلزنان برتر قرار داده است.

ترکیب او با «فیلیپ کوتینیو» هموطنش در خط حمله لیورپول به این تیم کمک کرده است تا در جایگاه سوم جدول لیگ برتر انگلیس قرار بگیرند.