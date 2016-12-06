ناو خارک پس از اتمام تعمیرات اساسی به آب اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری صبح سه شنبه در مراسم به آب اندازی بزرگترین ناو رزمی غرب آسیا، که با حضور فرمانده کل ارتش انجام شد، بیان داشت: تعمیر اساسی بزرگترین ناو غرب آسیا با عنوان «خارک» به پایان رسید و در بندرعباس به آب شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی همه کارکنان نیروی دریایی تربیت شده مراکز داخل و آشنا با استانداردهای بین المللی هستند، گفت: امروز در حوزه ساخت موشک انداز، ناو و زیر سطحی ها پیشتاز هستیم و برای تامین تجهیزات خود در دریا هیچ نیازی به دیگران نداریم.

امیر سیاری ادامه داد: در حوزه سامانه های موشکی ساحل به دریا، سطح به دریا و سطح به هوا و اژدر، صاحب قدرت هستیم و حرف اول را می زنیم.

وی با اشاره به جایگاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در عرصه جهانی، تاکید کرد: امروز همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای جایگاه ما را قبول دارند و می دانند که امنیت منطقه را ما تامین می کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: اقداماتی که در سالهای گذشته با دستور فرماندهی معظم کل قوا در شمال اقیانوس هند انجام شده، این اقتدار دریایی را رقم زده است.