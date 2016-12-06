آن آزادی که همه چیز را به فساد بکشاند اسارت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منتظری در نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری بر استقلال فضای مجازی گفت: حفظ استقلال از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد： در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گاهی به دوستان می گویم و رسما عرض می کنم که از دست اندرکاران گله مندم، آنها اهتمام لازم را ندارند. البته از جمله کسانی که عضو مقید این گروه است پلیس فتا است اما ای کاش همه دستگاه ها در این زمینه جدی تر عمل کنند و حضور مرتب داشته باشند این درحالی است که گاهی خود اعضا نمی آیند و معاونانشان را می فرستند.

وی گفت： وزارت ارشاد متاسفانه از دستگاه هایی است که نمره خوبی به آن نمی دهم و این را آمار نشان می دهد بنده آمار هفتگی را مشاهده می کنم و برخی در عملکرد صفر هستند. باید احساس مسئولیت بکنیم.

دادستان کل: وزیر کشور گفت ولنگاری در فضای مجازی افزایش یافته است

منتظری تصریح کرد：چند روز پیش وزیر کشور نیز گفت که ولنگاری در فضای مجازی افزایش یافته بنابراین دستگاه های اجرایی نباید کوتاهی کنند و برای شبکه هایی که ضد اخلاق و دین کار می کنند باید ورود جدی تری داشته باشند.

وی ادامه داد： دستگاه ها در این عرصه کوتاهی می کنند و نتیجه کوتاهی های دستگاه هاست که فضای آلوده و شبکه های ضد دین در این کشور کار و تلاش می کنند. اگر کوتاهی من و شما موجب فساد اخلاقی و آسیب به جامعه شود آیا می توانید پاسخ خدا را بدهید. سیاست بازی ها و حرف های عوام فریب را کنار بگذارید مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می کشاند این آزادی نیست بلکه کمال اسارت است.

منتظری افزود: اگر قصور و تقصیری در این کار باشد مسلما در پیشگاه خدا و جامعه و جوانانی که آسیب می بینند مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.

اهتمام لازم را برای ساماندهی در بخش های مختلف نمی بینیم

دادستان کل کشور گفت: وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد و پلیس فتا و دولت در این فضای آلوده نجات غریق هستند و نباید کوتاهی کنند. امروز ما اهتمام لازم را در بخش های مختلف نمی بینیم. اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم از جمله تاسیس و اختصاص شعب ویژه جرایم رایانه ای در تمام شهرها و ایجاد معاونت ویژه در امور فضای مجازی در مراکز استان ها پیشگیری از وقوع، ارتقای فضای سایبری و پالایش هوشمندانه فضای مجازی. بنده به عنوان دادستان کل از شما می خواهم با پلیس فتا همکاری کنید و جلسات مستمر داشته باشید.

وی افزود: ما انگیزه و مسئولیت کار در دادستانی را داریم و امیدواریم ارتباطاتتان را با دادستانی تقویت کنید تا این نابسامانی های موجود برطرف شود.

منتظری تاکید کرد: پیشنهاد بنده این است که شورای عالی فضای مجازی فعال تر عمل کند و به صورت جدی ورود کند تا خروجی جلسات قابل قبول باشد. همچنین بانک مرکزی نظارت خود را بر فرایندها بیشتر کند و از طرفی پلیس فتا نیز برنامه های بیشتری داشته باشد و واقعیت های جامعه را برای مردم بازگو کنند.