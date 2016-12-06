حسین فارسیجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات ناشی از سرمازدگی در ۱۹ هزار و ۶۰۰ هکتار از باغات و گلخانه های استان، اظهار داشت: میزان ریالی این خسارت به بخش کشاورزی استان مرکزی حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: بیش از ۱۷۳ هزار تُن از محصولات باغی استان مرکزی از جمله زیتون، انار، انجیر، سبزیجات، گردو و گل و گیاهان زینتی بر اثر این سرمایه زدگی از بین رفت.

معاون بهبود تولیدات جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: طی این کاهش یکباره دما و سرمازدگی، بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول انار، ۷۰۰ تن زیتون و ۳۸۰ تن انجیر در استان از بین رفت که تنها خسارات ناشی از این نابود شدن این سه محصول باغی، بیش از پنج هزار میلیارد ریال است.

فارسیجانی با اشاره به خسارت وارد شده به باغات گردو خاطرنشان ساخت: بیش از یک هزار هکتار از باغ های گردو نیز دچار سرمازدگی شد که ارزش ریالی محصول از بین رفته ۹۸میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون بهبود تولیدات کشاورزی جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: سرمازدگی حدود ۱۵ میلیارد ریال به باغ های بادام و ۱۱۹میلیار ریال به باغ های هلو، شلیل، زردآلو، محصولات گلخانه ای و سایر محصولات کشاورزی این استان خسارت وارد کرده است.

گفتنی است ۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد و سه درصد از تولیدات کشاورزی سالانه کشور، متعلق به این استان است.