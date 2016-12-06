نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهارکرد: تلاشی که در عرصه صنایع ایجاد شده فراگیر است و نتایج فراوان و گوناگون دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر توجه به صنایع دستی تنها دغدغه میراث فرهنگی و صنایع دستی نیست بلکه با توجه به ظرفیت های این بخش برای رونق اشتغال دستگاه های متعددی ورود پیدا کرده اند.

وی بیان کرد: فنی و حرفه ای در زمینه آموزش های صنایع دستی و کمیته امداد با توان مناسب در زمینه ایجاد اشتغال در صنایع دستی گام برداشته اند.

وی ادامه داد: بسیج سازندگی به عنوان یکی از دستگاه های فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به حوزه صنایع دستی داشته اند و همین باعث شده تا میراث فرهنگی تنها نباشد.

وی با بیان اینکه برای طبقات مختلف توجه به اموزش های صنایع دستی وجود دارد، تصریح کرد: در این راستا تفاهم نامه همکاری با سازمان زندانها و امور بانوان در حوزه اشتغال داشته ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به رشد استان در حوزه فروش صنایع دستی استان عنوان کرد: اگر این استان در جایگاهی که در عرصه گردشگری دارد بسنجیم نمره قابل قبولی به میزان فروش صنایع دستی استان می دهیم.

رمضانی با اینکه هم اکنون شرکت های معتبر کشوری در زمینه خرید منسوجات استان ورود کرده اند، تصریح کرد: در حوزه معرفی صنایع دستی استان نگاه ویژه شده است.

وی عنوان کرد: علی رغم اینکه گمرک تخصصی صنایع دستی در استان وجود ندارد تا میزان صادرات استان ثبت شود در زمینه صادرات صنایع دستی شرایط به نسبت سنوات گذشته خیلی خوب بوده ایم.

صادرات ۴۰۰ هزار دلاری صنایع دستی خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه صنایع دستی عمدتا به صورت چمدانی از استان خارج می شود، بیان داشت: بنا بر گزارشاتی که از گمرکات استان های همجوار داریم حدود ۴۰۰ هزار دلار صادرات صنایع دستی در سال گذشته داشته ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی عنوان کرد: در زمینه فروش بازارچه ها ۲۷۰ میلیون تومان در سال ۹۳ فروش داشته ایم که در نوروز امسال این رقم به ۴۷۰ میلیون تومان رسیده که جهش بزرگی است.

رمضانی با اشاره به پیگیری های انجام شده در حوزه ایجاد بازار فروش صنایع دستی افزود: با توجه به حجم بازار سوغات مشهد بازارچه ای به صورت رایگان از سوی آستان قدس رضوی در اختیار بخش صنایع دستی استان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اتحادیه صنایع دستی استان کار عرضه تولیدات استان را در این بازاچه برعهده خواهد داشت، گفت: امیدواریم تا پایان سال این بازارچه در اختیار استان قرار گیرد و فعالیت را آغاز کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: تولیدات ۱۰ رشته اولویت دار استان از جمله جاجیم، گلیم و سفره آردی و حوله و ... در این بازارچه عرضه خواهم شد.

وی از برپایی نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در استان همزمان با ۱۹ آذر ماه در راستای معرفی تولیدات صنایع دستی خبر داد و گفت: این نمایشگاه با ۱۰۵ غرفه از استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان بلوچستان و کرمان و خراسان جنوبی برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: این نمایشگاه ۱۹ تا ۲۳ آذر در محل نمایشگاه های بین المللی بیرجند برپا خواهد شد.

رمضانی با بیان اینکه به هر استان دو غرفه رایگان در این نمایشگاه واگذار شده و مابقی غرفه ها نیز با حداقل هزینه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است، عنوان کرد: در زمان برپایی دوره های آموزشی برای هنرمندان با همکاری دانشگاه ها برگزار می شود.